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На Одещині ухилянт кинув гранату в патрульних

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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На Одещині ухилянт кинув гранату в патрульних
У Подільському районі Одеської області 52-річний чоловік кинув гранату в поліцейських
фото: Нацполіція (ілюстративне)

Постраждали двоє правоохоронців

На Одещині чоловік, який перебуває у статусі СЗЧ, кинув гранату в патрульних. Двоє правоохоронців дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Подія сталася сьогодні, 5 липня, у Подільському районі Одеської області.

«Попередньо встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух», – зазначили правоохоронці.

Унаслідок вибуху поранення дістали двоє поліцейських та сам правопорушник.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Кількома днями раніше в місті Кам’янське, що на Дніпропетровщині, 50-річний чоловік намагався підірвати гранатою працівників ТЦК.

Нагадаємо, Львівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 34-річного колишнього інспектора місцевої митниці. Чоловіку інкримінують умисне вбивство 52-річного військовослужбовця, який перебував при виконанні службових обов'язків.

Раніше повідомлялося, що в Харкові під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаних стався напад на військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок інциденту один військовий загинув, ще один дістав поранення. 

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Теги: Одещина поліція Національна поліція України граната ухилянти

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