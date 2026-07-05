На Одещині ухилянт кинув гранату в патрульних

У Подільському районі Одеської області 52-річний чоловік кинув гранату в поліцейських

Постраждали двоє правоохоронців

На Одещині чоловік, який перебуває у статусі СЗЧ, кинув гранату в патрульних. Двоє правоохоронців дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Подія сталася сьогодні, 5 липня, у Подільському районі Одеської області.

«Попередньо встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух», – зазначили правоохоронці.

Унаслідок вибуху поранення дістали двоє поліцейських та сам правопорушник.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Кількома днями раніше в місті Кам’янське, що на Дніпропетровщині, 50-річний чоловік намагався підірвати гранатою працівників ТЦК.

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