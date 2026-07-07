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ДТП з 12 загиблими на Миколаївщині: водію обрано запобіжний захід

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ДТП з 12 загиблими на Миколаївщині: водію обрано запобіжний захід
Підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років
фото: Національна поліція

4 липня пасажирський мікроавтобус, який їхав з Одеси до Миколаєва, потрапив у ДТП

У Миколаєві суд обрав запобіжний захід водієві, який спровокував аварію з 12 загиблими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Суд обрав запобіжний захід 45-річному водієві Nissan Murano у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

ДТП з 12 загиблими на Миколаївщині: водію обрано запобіжний захід фото 1

«4 липня на автодорозі «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» підозрюваний, керуючи кросовером, створив аварійну ситуацію. Внаслідок цього відбулося зіткнення пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажного автомобіля Volvo. Від отриманих травм 12 людей загинуло та шестеро травмовано», – зауважила Нацполіція.

За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, за даними поліції, між селами Красне та Нечаяне вранці, 4 липня, близько 7:40 водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, некеровано виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на трасі Миколаїв – Одеса.

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Теги: ДТП Миколаївщина

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