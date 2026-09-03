Поліція викрила ще один злочин підозрюваного у резонансному вбивстві в Одесі

19-річний хлопець отримав замовлення на підпал ресторану та зафіксував виконання на камеру

В Одесі правоохоронці викрили 19-річного жителя Херсона, якого підозрюють у підпалі ресторану на замовлення. Молодик уже перебуває під вартою за підозрою у скоєнні низки тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема резонансного вбивства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області.

Пожежа сталася наприкінці травня в ресторані на проспекті Небесної Сотні у Київському районі Одеси. Рятувальники ліквідували вогонь, люди не постраждали, однак заклад був фактично знищений. Суму збитків, завданих власнику, ще встановлюють.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підпалювача. За даними слідства, 19-річний хлопець спілкувався в одному з популярних месенджерів із невстановленою особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду підпалювати заклади харчування в Одесі.

Погодившись на пропозицію, молодик обрав ресторан на проспекті Небесної Сотні. Вночі він розбив молотком вікно закладу, розлив у приміщенні легкозаймисту рідину та підпалив її. Увесь процес хлопець фіксував на відеокамеру, закріплену на голові, щоб потім відзвітувати перед замовником. Після цього він утік із місця події.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили молоток, яким було розбито вікно ресторану, камеру, на яку фіксувався підпал, мобільний телефон та інші речові докази.

Наразі фігурант уже перебуває під вартою. За інформацією поліції, його підозрюють у низці тяжких та особливо тяжких злочинів, серед яких резонансне вбивство, що сталося наприкінці минулого року на Фонтанській дорозі в Одесі.

За фактом підпалу слідчі повідомили хлопцю про підозру за статтею про умисне знищення чужого майна. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Також правоохоронці перевірятимуть молодика на причетність до аналогічних злочинів.

Зазначимо, поліція має на увазі вбивство 45-річного жителя Одеси, яке сталося 9 грудня 2025 року на Фонтанській дорозі. У той день близько 18:00 очевидці повідомили правоохоронцям про звуки стрілянини та чоловіка з вогнепальними пораненнями. Потерпілий загинув на місці події.