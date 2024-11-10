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Вінничанка Наталя Гнидюк здобула срібло Кубку світу з бодібілдингу

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Вінничанка Наталя Гнидюк здобула срібло Кубку світу з бодібілдингу
Вінничанка Наталя Гнидюк здобула срібло Кубку світу з бодібілдингу
фото: Спортивні новини Вінниччини

В підсумку на Кубку планети спортсменка із Вінниці виборола престижну срібну медаль

Вінницю представляла досвідчена спортсменка Наталя Гнидюк. Фінансову підтримку із поїздкою до Іспанії їй надали міський спорткомітет і адміністрація спортклубу «Нокаут», де вона працює тренером. Наталя боролася за перемогу у категорії «майстри бікіні» (35 – 44 роки, до 164 см). Про це пишуть «Спортивні новини Вінниччини».

«Я вперше виступала на світовому рівні у федерації IFBB, яка в Україні визнана національною. До цього тричі брала золоті нагороди  чемпіонату світу у іншій федерації WABBA» , – розповіла Наталя Гнидюк.

В підсумку на Кубку планети спортсменка із Вінниці виборола престижну срібну медаль. Поступилася лише іншій українці. Взагалі наші земляки були на змаганні серед лідерів у різних категоріях. Як розповідає Наталя, гімн України на Кубку лунав настільки часто, що іспанці майже вивчили його напам’ять.

Судді враховували і якісне позування, і фізичну форму спортсменок. Після квітневого чемпіонату України Наталя постійно цим опікувалася.

«Як відомо, у  підготовці бодібілдерок до змагань основне це – сушка тіла. Тому в останні місяці мені довелося відмовлятися від солодощів, швидких вуглеводів, молочних продуктів, жирної їжі і навіть горіхів. Їла переважно рис, рибу, куряче філе, авокадо, яйця і хлібці», – додала Наталя Гнидюк.

Нагадаємо, що спортсмени з Вінниці Павло Чудін та Валерій Розбіцький здобули «бронзу» на кубку України зі стрибків у воду. У змаганнях брали участь вісім команд з семи областей України та міста Києва.

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Теги: спорт Вінниця вінничани

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