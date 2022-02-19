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    Одеські курсанти влаштували яскравий флешмоб з нагоди Дня Державного Герба (фото)

    Потім курсанти підняли сині та жовті листки над головою - Одеські курсанти влаштували яскравий флешмоб з нагоди Дня Державного Герба (фото)
    Потім курсанти підняли сині та жовті листки над головою
    фото: armyinform.com.ua

    В акції взяли участь близько 500 осіб

    На площі біля Дюка на Приморському бульварі одеські курсанти провели флешмоб. Учасники перформансу вишикувалися у фігуру національного символу. Про це повідомляє «Армія.Inform».

    Захід розпочався з вшанування загиблих за Україну хвилиною мовчання. Потім курсанти підняли сині та жовті листки над головою.

    В акції взяли участь близько 500 осіб. «Живу» фігуру герба утворили курсанти Військової академії, Інституту військово-морських сил та Одеського державного університету внутрішніх справ.

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    Одеські курсанти влаштували яскравий флешмоб з нагоди Дня Державного Герба (фото)
    Одеські курсанти влаштували яскравий флешмоб з нагоди Дня Державного Герба (фото)
    Одеські курсанти влаштували яскравий флешмоб з нагоди Дня Державного Герба (фото)
    Одеські курсанти влаштували яскравий флешмоб з нагоди Дня Державного Герба (фото)

    «Ми показуємо, що ми – українці. Ми на своїй землі й пам’ятаємо свою історію. А ще – це підтримка бойового духу», – задекларували курсанти.

    «Нашим ідейним натхненником став Євген Шупляков, саме він зробив нам фігуру герба. Ми розуміємо ситуацію в Україні, тому будь-який патріотичний захід є важливим для нас. Так ми показуємо, що ми – українці. Ми на своїй землі й пам’ятаємо свою історію. А ще − це підтримка бойового духу», – розповіла керівниця обласного центру патріотичного виховання Наталія Михайленко.

    Раніше до Дня всіх закоханих, Міністерство оборони запустило цікавий флешмоб.

    Нагадаємо, Служба безпеки України просить громадян зберігати спокій та не піддаватися паніці та заявила, що Україна зіткнулася з потужною хвилею гібридної війни в інформаційному просторі.

    Також Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії.

    Тим часом очільник МВС Денис Монастирський заявив: якщо якийсь «гіркін» спробує захопити адмінбудівлі, буде розстріляний.

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    Теги: армія українці
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    Одеські курсанти влаштували яскравий флешмоб з нагоди Дня Державного Герба (фото)