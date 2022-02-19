Одеські курсанти влаштували яскравий флешмоб з нагоди Дня Державного Герба (фото)

Потім курсанти підняли сині та жовті листки над головою

В акції взяли участь близько 500 осіб

На площі біля Дюка на Приморському бульварі одеські курсанти провели флешмоб. Учасники перформансу вишикувалися у фігуру національного символу. Про це повідомляє «Армія.Inform».

Захід розпочався з вшанування загиблих за Україну хвилиною мовчання. Потім курсанти підняли сині та жовті листки над головою.

В акції взяли участь близько 500 осіб. «Живу» фігуру герба утворили курсанти Військової академії, Інституту військово-морських сил та Одеського державного університету внутрішніх справ.

«Ми показуємо, що ми – українці. Ми на своїй землі й пам’ятаємо свою історію. А ще – це підтримка бойового духу», – задекларували курсанти.

«Нашим ідейним натхненником став Євген Шупляков, саме він зробив нам фігуру герба. Ми розуміємо ситуацію в Україні, тому будь-який патріотичний захід є важливим для нас. Так ми показуємо, що ми – українці. Ми на своїй землі й пам’ятаємо свою історію. А ще − це підтримка бойового духу», – розповіла керівниця обласного центру патріотичного виховання Наталія Михайленко.

Раніше до Дня всіх закоханих, Міністерство оборони запустило цікавий флешмоб.

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