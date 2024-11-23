Росіяни вдарили по Запоріжжю та області: є руйнування

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав

Ввечері, 22 листопада, Росія завдала два удари по Запорізькій області. Один був по регіону, другий безпосередньо по обласному центру. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров уточнив: було зафіксовано два удари.

Один удар ворог завдав по одному із населених пунктів регіону, в результаті чого було понівечене фермерське господарство.

Другий удар прийшовся безпосередньо по Запоріжжю.

«Частково зруйновані складські приміщення приватних підприємств. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч будинки», – додав Федоров.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місцях уражень працюють екстрені служби.

Нагадаємо, упродовж доби 21 листопада окупанти завдали 288 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зазначається, що наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут. Міненерго зауважує, що це є тяжким порушенням умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії.

До слова, 19 листопада, російські окупанти завдали удару по населеному пункту в Запорізькій області, обстрілявши житлову забудову. За попередніми даними, удар припав на житлову забудову.