Росія міняє тактику використання «Шахедів». Радник Зеленського попередив про небезпеку

Сергій Бескрестнов показав відео, на якому видно, як «Шахед» опустився до рівня 22 метрів

Росія дедалі більше відходить від тактики масованих атак «Шахедів» до поодиноких, але складних ударів у режимі ручного керування. Як інформує «Главком», про це повідомив колишній радник міністра оборони та новопризначений радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

«Шахеди» дедалі частіше відходять від тактики масових атак до поодиноких, але складних ударів у режимі ручного керування», – попередив Бескрестнов.

Радник президента показав відео, на якому видно, як «Шахед» опустився до рівня 22 метрів. Задум ворога полягав у тому, щоб вийти з-під зору наших РЛС та перехоплювачів, пояснив Флеш. Утім, судячи з кадрів, ворожий дрон своєї цілі не досягнув.

«Наші хлопці впоралися. Усі кроки ворога вимагають швидкої адаптації наших контрзаходів», – підсумував Бескрестнов.

Нагадаємо, українські розробники представили новий безпілотник, який може стати ще одним ефективним засобом боротьби з російськими ударними дронами. Ідеться про новітній безпілотник-перехоплювач літакового типу під назвою APUS-1 від компанії Dark River. Цей інноваційний комплекс покликаний стати ефективним і, головне, дешевим інструментом для полювання на ворожі ударні дрони типу «Шахед» та російські розвідувальні БПЛА, які корегують вогонь по мирному населенню українських міст та об'єктах критичної інфраструктури.

До слова, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах безпілотний авіаційний комплекс «Циклоп». Новий український дрон-перехоплювач призначений для знищення повітряних і наземних цілей противника.