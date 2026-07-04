Зеленський на Одещині провів нараду із командуванням ВМС

Президент провів координаційну нараду щодо безпекових питань Південного регіону

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом на Одещину. Тут він провів нараду з командуванням Військово-Морських сил ЗСУ щодо безпекових питань у регіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Участь у нараді взяли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

🇺🇦Президент приїхав на Одещину



Володимир Зеленський провів координаційну нараду з Командуванням Військово-Морських сил. Головне – протидія російським повітряним і морським загрозам, посилення ППО гелікоптерами, протимінний захист та забезпечення морпіхів.



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Олексій Неїжпапа доповів главі держави про загальну ситуацію, зокрема про постійні російські атаки з повітря «шахедами» й ракетами та протидію їм. Також командувач ВМС ЗСУ поінформував про готовність протистояти загрозам ворога в морі.

Особливу увагу приділили українським дипстрайкам, посиленню системами звʼязку, протимінному захисту та підготовці й забезпеченню воїнів морської піхоти.

Крім того, ішлося про роботу з посилення оборонних спроможностей безпілотними засобами та авіацією. Зокрема, обговорили збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам.

Детально обговорили завершення будівництва та оснащення українських протичовнових корветів типу «Ада» «Гетьман Іван Мазепа» та «Гетьман Іван Виговський», які будує Туреччина для України.

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Президенту продемонстрували технічні ударні спроможності Військово-Морських сил ЗСУ, зокрема ракетні комплекси «Нептун» і «Гарпун», новітні безпілотники та торпеди. Під час наради визначили потреби для ще більшого посилення бойових спроможностей ВМС.

Раніше президент України Володимир Зеленський іронічно відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині.

Напередодні Володимир Путін під час наради з російськими військовими заявив про нібито встановлення контролю над Костянтинівкою. За його словами, захоплення міста мало б відкрити російським військам шлях до Слов'янська та Краматорська.

Втім, ці заяви не підтверджують ані українські військові, ані незалежні аналітичні проєкти. За даними DeepState, лінія фронту проходить за кілька кілометрів від Костянтинівки, а бої тривають на підступах до міста. Російські війська ведуть наступальні дії в районах Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, однак контролю над Костянтинівкою не мають.

За даними Генштабу, Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Інформація про нібито захоплення міста російськими військами, яку напередодні озвучив російський диктатор Володимир Путін, не відповідає дійсності.

«Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) «Схід» продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», – заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.