Вбивцю одеського активіста Дем’яна Ганула засуджено до довічного ув’язнення

14 березня 2025 року в центрі Одеси засуджений двічі вистрелив у 31-річного Дем’яна Ганула

Приморський районний суд Одеси визнав винним військовослужбовця Сергія Шалаєва у вбивстві відомого одеського активіста Дем’яна Ганула та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також засудженого позбавили військового звання «старший лейтенант». Про це повідомив Офіс генерального прокурора, пише «Главком».

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону довели, що злочин було скоєно на замовлення куратора, пов’язаного зі спецслужбами РФ.

фото: Офіс генерального прокурора

«Наприкінці 2024 року куратор через месенджер пообіцяв військовослужбовцю працевлаштування в правоохоронному органі за умови виконання «перевірочного завдання» – убивства незнайомої йому людини», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, заради обіцяного кар’єрного просування чоловік самовільно залишив військову частину, прибув до Одеси, орендував квартири, незаконно придбав зброю та боєприпаси, а також тривалий час стежив за активістом.

фото: Офіс генерального прокурора

14 березня 2025 року в центрі Одеси він двічі вистрелив у 31-річного Дем’яна Ганула, а потім здійснив контрольний постріл впритул. Активіст загинув на місці.

Після вбивства засуджений зв’язався зі своїм куратором, однак той повідомив, що нібито було ліквідовано «не ту особу», та наказав йому переховуватися.

«Намагаючись приховати зв’язок із замовником, військовослужбовець скинув налаштування свого телефону до заводських. Попри це правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та того ж дня затримали», – зазначили в Офісі генпрокурора.

Розслідування щодо замовника, який, за даними слідства, діяв в інтересах російських спецслужб, триває в окремому кримінальному провадженні.