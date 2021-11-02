Український підприємець виплатить матеріальну шкоду компанії Jacobs: що вирішив суд

Майже весь 2020 рік обвинувачений незаконно використав товарний бренд на пакетах з кавою

Суворовський районний суд Одеси визнав винним місцевого підприємця у незаконному використанні товарного знаку та фірмового найменування та призначив 25,5 тис. грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 29 жовтня.

За даними слідства, протягом березня–грудня 2020 року підприємець незаконно використовував бренд Jacobs на пакетах з кавою для продажу товарів в інтернет-магазині.

Окремо ТОВ «Якобз ДАУ Егбертс Україна» заявило цивільний позов до обвинуваченого. Суд частково задовольнив претензії компанії, які були підкріплено висновками експерта. Отже, одеський підприємець повинен компенсувати компанії 69,1 тис. грн матеріальної шкоди.

У суді чоловік повністю визнав вину. Окремо Феміда зобов’язала обвинуваченого заплатити 9,4 тис. грн за проведення експертних досліджень.

Нагадаємо, що раніше поліція викрила в Херсоні трьох місцевих мешканців та кримчанина, котрі організували підпільний цех з виробництвав кави, підробленої під відому марку. Цех розташовувався у приміщенні складу, де в антисанітарних умовах виготовлялася кава без дотримання будь-яких технологій та стандартів. Рецептуру організатори прочитали в Інтернеті, інгредієнти додавали на власний розсуд.

Читайте також: