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В окупованому Донецьку прогриміли вибухи (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи (відео)
фото скріншот відео

У Донецьку фіксують дим або пил над Донецьким металургійним заводом

Сьогодні, 18 серпня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Після чого над містом здійнявся темний дим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Місцеві мешканці повідомляють, що стовп диму після обстрілу здійнявся у Київському районі міста.

Окрім того, у Донецьку фіксують дим або пил над Донецьким металургійним заводом у центрі міста. Проте зазначається, що обстрілу не було.

За повідомленнями очевидців, дим піднявся через виробничі процеси.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня на околицях тимчасово окупованого Донецька прогриміли численні вибухи. 

Теги: Донецьк вибух

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