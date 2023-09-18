В окупованому Донецьку прогриміли вибухи (відео)

У Донецьку фіксують дим або пил над Донецьким металургійним заводом

Сьогодні, 18 серпня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Після чого над містом здійнявся темний дим. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Місцеві мешканці повідомляють, що стовп диму після обстрілу здійнявся у Київському районі міста.

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Окрім того, у Донецьку фіксують дим або пил над Донецьким металургійним заводом у центрі міста. Проте зазначається, що обстрілу не було.

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За повідомленнями очевидців, дим піднявся через виробничі процеси.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня на околицях тимчасово окупованого Донецька прогриміли численні вибухи.