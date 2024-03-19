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Після українських атак Москва встановлює системи ППО біля нафтогазових об'єктів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після українських атак Москва встановлює системи ППО біля нафтогазових об'єктів
Системи захисту типу «Панцир» будуть захищати російські нафтові заводи
фото з відкритих джерел

Кремль встановить системи захисту типу «Панцир» біля об'єктів, які зазнають частих атак

Москва вирішила захистити нафтогазові об'єкти за допомогою ракетних систем після того, як Київ останніми місяцями зосередив вогонь на російських нафтопереробних заводах та енергетичних об'єктах. Про це повідомляє The Guardian.
«Ми спільно працюємо, у тому числі з колегами з Росгвардії, з прикриття об'єктів, з встановлення відповідно систем захисту типу «Панцир»», – повідомив директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго РФ Артем Верхов.

Нагадаємо, із січня Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по великих нафтопереробних заводах з метою завдати шкоди забезпеченню російської армії.

Внаслідок ударів українських безпілотників було виведено з ладу потужність російських НПЗ обсягом від 600 до 900 тисяч барелів, що становить від 10% до 15% щоденної нафтопереробки.

Нагадаємо, у російському місті Кстово безпілотники атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії Нижньогородський, почалася пожежа. Росіяни напсиали, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки. Завод належить компанії «Лукойл», яка посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Росії. Зазначається, що дрон прилетів в установку перегонки нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах.

Також у ніч на вівторок, 12 березня, дрони атакували Курську, Бєлгородську, Тульську, Воронезьку, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську, Орловську області, а також Москву. У місті Орел спалахнула пожежа на нафтобазі.

 

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Теги: нафтопродукти нафта безпілотник системи ППО

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