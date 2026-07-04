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ДСНС показала кадри ліквідації наслідків ракетного удару по Одещині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ДСНС показала кадри ліквідації наслідків ракетного удару по Одещині
З'явилися кадри наслідків ракетного удару РФ по Одещині
фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки загорівся склад із продуктами, постраждали двоє людей

У ніч на 4 липня окупанти атакували ракетами Одещину. ДСНС оприлюднила кадри ліквідації наслідків російського ракетного удару по Одеській області, повідомляє «Главком».

ДСНС показала кадри ліквідації наслідків ракетного удару по Одещині фото 1
фото: ДСНС

Внаслідок атаки було зруйновано та охоплено вогнем складську будівлю, в якій зберігалися продукти харчування. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та не допустити поширення полум'я на сусідні об'єкти.

ДСНС показала кадри ліквідації наслідків ракетного удару по Одещині фото 2
фото: ДСНС

Крім того, пошкоджень зазнали розташовані поруч складські приміщення.

ДСНС показала кадри ліквідації наслідків ракетного удару по Одещині фото 3

За попередніми даними, внаслідок російського ракетного удару постраждали двоє людей. На місці працювали підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.

ДСНС показала кадри ліквідації наслідків ракетного удару по Одещині фото 4
фото: ДСНС

Раніше стало відомо, що на Одещині внаслідок ворожої атаки зруйновані два складські приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами.  

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Теги: ДСНС продукти Одещина

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