ДСНС показала кадри ліквідації наслідків ракетного удару по Одещині

Внаслідок російської атаки загорівся склад із продуктами, постраждали двоє людей

У ніч на 4 липня окупанти атакували ракетами Одещину. ДСНС оприлюднила кадри ліквідації наслідків російського ракетного удару по Одеській області, повідомляє «Главком».

фото: ДСНС

Внаслідок атаки було зруйновано та охоплено вогнем складську будівлю, в якій зберігалися продукти харчування. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та не допустити поширення полум'я на сусідні об'єкти.

фото: ДСНС

Крім того, пошкоджень зазнали розташовані поруч складські приміщення.

За попередніми даними, внаслідок російського ракетного удару постраждали двоє людей. На місці працювали підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.

фото: ДСНС

Раніше стало відомо, що на Одещині внаслідок ворожої атаки зруйновані два складські приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами.