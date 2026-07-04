ДСНС показала кадри ліквідації наслідків ракетного удару по Одещині
Внаслідок російської атаки загорівся склад із продуктами, постраждали двоє людей
У ніч на 4 липня окупанти атакували ракетами Одещину. ДСНС оприлюднила кадри ліквідації наслідків російського ракетного удару по Одеській області, повідомляє «Главком».
Внаслідок атаки було зруйновано та охоплено вогнем складську будівлю, в якій зберігалися продукти харчування. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу та не допустити поширення полум'я на сусідні об'єкти.
Крім того, пошкоджень зазнали розташовані поруч складські приміщення.
За попередніми даними, внаслідок російського ракетного удару постраждали двоє людей. На місці працювали підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.
Раніше стало відомо, що на Одещині внаслідок ворожої атаки зруйновані два складські приміщення з туалетним папером та мінеральними добривами.
Читайте також:
Коментарі — 0