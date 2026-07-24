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Росія атакувала Україну ракетами та 180 дронами: як відпрацювала ППО

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія атакувала Україну ракетами та 180 дронами: як відпрацювала ППО
Наслідки російської атаки у Чернігівській області
фото: ДСНС

Сили оборони збили або подавили чотири ракети та 160 безпілотників

У ніч на 24 липня Росія атакувала Україну п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 180 безпілотниками різних типів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ракети противник запустив із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Безпілотники типу Shahed, зокрема реактивні, а також «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори «Пародія» летіли з території Росії, тимчасово окупованого Донецька та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних дронів у дев’яти локаціях. Уламки збитих цілей упали ще у восьми місцях.

Збито або подавлено 164 цілі противника
Збито або подавлено 164 цілі противника
інфографіка: Повітряні сили

У Повітряних силах наголосили, що атака триває, а в повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.

Раніше у липні Сили оборони відбили атаку новітніх ракет Х-59/69 та безпілотників. Крім цього, у Повітряних силах пояснили, що для перехоплення балістичних ракет Україні бракує ракет до систем Patriot. За словами речника Юрія Ігната, самих комплексів достатньо, однак запаси ракет-перехоплювачів залишаються низькими та потребують постійного поповнення.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ обстріл війна

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