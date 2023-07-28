Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні пошкоджено понад три тисячі закладів освіти
25 липня стартував відбір територіальних громад для участі в ініціативі «DECIDE: ВІДБУДОВА. Ініціатива з відновлення шкіл», яку реалізує проєкт DECIDE з партнерами – Міністерством освіти і науки України та Мінвідновлення за підтримки Уряду Швейцарії, де перед початком навчального року відремонтують школи, а також облаштують в них укриття та обладнають їх як освітні коворкінги. На Ініціативу виділено 170 млн грн. В її межах облаштують 25 укриттів у школах в громадах Одеської, Полтавської та Чернігівської областей, повністю відремонтовано школу №13 у Чернігові та інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) у Бородянці на Київщині.
За підсумками відбору громад DECIDE обере до 25 територіальних громад Одеської, Полтавської та Чернігівської областей, у закладах освіти яких облаштують до 15 укриттів загальною площею до 100 м2 та до 10 укриттів площею до 500 м2. Усі вони будуть відповідати критеріям безпеки.
- Подати заявку громаді можна до 2 серпня 2023 (включно)
- Результати будуть оголошені 14-15 серпня
- За даними Міністерства освіти і науки України, з початку великомасштабного російського вторгнення в Україні було пошкоджено понад 3000 закладів освіти, ще 337 – повністю зруйновані. І ці цифри зростають, тому що війна триває.
- Через повітряні тривоги діти у багатьох регіонах перебувають в укриттях по 3-4 години на день. Наприклад, з 24.02.2022 по 16.07.2023 у Полтавській області повітряна тривога була оголошена 1442 рази, у Чернігівській – 877 разів, в Одеській – 831.
- За інформацією МОН, станом на червень 2023 можуть охопити лише 65% учасників навчального процесу
Ці чинники унеможливлюють доступ українських дітей до освіти: діти змушені переривати своє навчання через повітряні тривоги або й взагалі навчатись виключно дистанційно через необлаштованість наявних укриттів. Саме тому Швейцарія виділяє понад 4,3 млн франків на відновлення українських шкіл. Це забезпечить безперервне навчання 15 000 школярів в укриттях під час повітряної тривоги.
Оксен Лісовий, Міністр освіти і науки України: «За підрахунками МОН з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні пошкоджено понад 3 тисячі закладів освіти, ще 337 – зовсім зруйновані. І їхня кількість збільшується, адже війна триває. Вже за пару місяців розпочнеться новий навчальний рік. Українські діти мають повернутися до повноцінного навчання. А це стане можливо лише за умови наявності у закладах освіти безпечних та сучасних укриттів.
Я вдячний уряду Швейцарії за послідовну підтримку України! Закликаю громади Одеської, Полтавської та Чернігівської областей активно брати участь у конкурсному відборі та долучатися до ініціативи. Ми маємо повернути доступ до освіти кожній українській дитині!»
Також міністр освіти розповів, що Україні в закладах освіти сьогодні потрібно збудувати 3000 укриттів. Загальна вартість цієї відбудови складає понад 1 мільярд доларів.
Пан Андреас Хубер, Директор програми розвитку Посольства Швейцарії в Україні, підкреслив: «Руйнація шкіл – це руйнація майбутнього. Ми намагаємося зробити все, що є в наших силах, щоб це подолати. Ми маємо залучати бізнес, залучати інших донорів – всіх, хто може допомогти. Швейцарія давно є надійним партнером в підтримці розвитку місцевого самоврядування в Україні й в цей важкий час ми хочемо допомогти забезпечити дітям якісну та безпечну освіту. Ми прагнемо, аби громади зміцніли, прагнемо зробити усе можливе, аби у громад був ресурс для відновлення. І, звісно, ми хочемо, аби українські діти мали краще майбутнє».
Валентина Полторак, менеджерка проєкту DECIDE, зазначила: «Швейцарія виділяє понад 170 млн гривень на те, щоб повернути доступ до безпечної освіти для понад 15 тис. учнів та учениць, щоб допомогти дітям в громадах, які найбільше страждають від російської агресії, і де учні проводять по 3-4 години щодень в укриттях.
Під час наступних тижнів ми відберемо 25 територіальних громад – партнерів, у яких відремонтуємо укриття в школах та створимо там освітні хаби. Окрім цього, в ініціативі є 2 пілотні спецпроєкти – відновлення школи #13, у якій вчаться понад 1000 дітей, зокрема і діти з 2 зруйнованих шкіл.
Другий спецпроєкт проєкт – реконструкція Бородянського інклюзивно-ресурсного центру, фахівці якого працюють з дітьми з ООП, що постраждали від окупації. Їх кількість невпинно збільшується на деокупованих територіях, тому ІРЦ особливо важливі.
Кожна громада, яка стане нашим партнером, разом з нами навчиться писати та впроваджувати проєкти з відбудови, організовувати процес залучення коштів від міжнародних донорів, і залучати до цього молодь. Ми в DECIDE віримо, що молодь зі шкільної лави обов'язково має долучатися до процесу прийняття рішень в територіальних громадах і відчувати себе громадянами своєї країни, від яких залежить її доля!»
Заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна підкреслила: «Це надважлива ініціатива, особливо напередодні початку навчального року. Адже відновлена школа чи дитячий садок – це одні з ключових умов відновлення життя в постраждалих громадах, повернення українців додому. Сучасні укриття – це не просто об’єкти захисту. Це smart рішення, як дозволяють створити сучасний освітній простір, з урахуванням всіх вимог щодо безпеки. Самі громади при цьому значно підвищують свою спроможність.
Для нас є не пустими словами, що відбудова України повинна починатися з громад, і саме громади мають бути лідерами відбудови. Але лідерство – це відповідальність, лідерство – це спроможність. Викликів багато. І ми вдячні, що наші партнери дають нам не просто «рибу», а дають «вудочку». І DECIDE – один з таких проєктів. Відбудова не має робитись формально, бездумно. Нам потрібно впроваджувати розумні рішення, які зроблять освіту не тільки безпечною, а й сучасною та прогресивною».
Швейцарсько-український проєкт DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» спрямований на підтримку двох важливих реформ – освіти та децентралізації. Його метою є сприяння долученню громадян територіальних громад до демократичного врядування, рівноправному користуванню його результатами та отриманню доступу до якісної освіти.
Проєкт реалізується в Україні ГО «DOCCU» у партнерстві з Цюрихським педагогічним університетом (Швейцарія) за підтримки Швейцарії. Стратегічними партнерами проєкту DECIDE є Міністерство освіти і науки України, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Івано-Франківська, Луганська, Одеська, Полтавська та Чернігівська обласні державні (військові) адміністрації, а також Державна служба якості освіти України та Всеукраїнська асоціація ОТГ.
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