Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні пошкоджено понад три тисячі закладів освіти

25 липня стартував відбір територіальних громад для участі в ініціативі «DECIDE: ВІДБУДОВА. Ініціатива з відновлення шкіл», яку реалізує проєкт DECIDE з партнерами – Міністерством освіти і науки України та Мінвідновлення за підтримки Уряду Швейцарії, де перед початком навчального року відремонтують школи, а також облаштують в них укриття та обладнають їх як освітні коворкінги. На Ініціативу виділено 170 млн грн. В її межах облаштують 25 укриттів у школах в громадах Одеської, Полтавської та Чернігівської областей, повністю відремонтовано школу №13 у Чернігові та інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) у Бородянці на Київщині.

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За підсумками відбору громад DECIDE обере до 25 територіальних громад Одеської, Полтавської та Чернігівської областей, у закладах освіти яких облаштують до 15 укриттів загальною площею до 100 м2 та до 10 укриттів площею до 500 м2. Усі вони будуть відповідати критеріям безпеки.

Подати заявку громаді можна до 2 серпня 2023 (включно) Результати будуть оголошені 14-15 серпня

За даними Міністерства освіти і науки України, з початку великомасштабного російського вторгнення в Україні було пошкоджено понад 3000 закладів освіти, ще 337 – повністю зруйновані. І ці цифри зростають, тому що війна триває.

Через повітряні тривоги діти у багатьох регіонах перебувають в укриттях по 3-4 години на день. Наприклад, з 24.02.2022 по 16.07.2023 у Полтавській області повітряна тривога була оголошена 1442 рази, у Чернігівській – 877 разів, в Одеській – 831.

За інформацією МОН, станом на червень 2023 можуть охопити лише 65% учасників навчального процесу

Ці чинники унеможливлюють доступ українських дітей до освіти: діти змушені переривати своє навчання через повітряні тривоги або й взагалі навчатись виключно дистанційно через необлаштованість наявних укриттів. Саме тому Швейцарія виділяє понад 4,3 млн франків на відновлення українських шкіл. Це забезпечить безперервне навчання 15 000 школярів в укриттях під час повітряної тривоги.

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Оксен Лісовий, Міністр освіти і науки України: «За підрахунками МОН з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні пошкоджено понад 3 тисячі закладів освіти, ще 337 – зовсім зруйновані. І їхня кількість збільшується, адже війна триває. Вже за пару місяців розпочнеться новий навчальний рік. Українські діти мають повернутися до повноцінного навчання. А це стане можливо лише за умови наявності у закладах освіти безпечних та сучасних укриттів.

Я вдячний уряду Швейцарії за послідовну підтримку України! Закликаю громади Одеської, Полтавської та Чернігівської областей активно брати участь у конкурсному відборі та долучатися до ініціативи. Ми маємо повернути доступ до освіти кожній українській дитині!»

Також міністр освіти розповів, що Україні в закладах освіти сьогодні потрібно збудувати 3000 укриттів. Загальна вартість цієї відбудови складає понад 1 мільярд доларів.

Пан Андреас Хубер, Директор програми розвитку Посольства Швейцарії в Україні, підкреслив: «Руйнація шкіл – це руйнація майбутнього. Ми намагаємося зробити все, що є в наших силах, щоб це подолати. Ми маємо залучати бізнес, залучати інших донорів – всіх, хто може допомогти. Швейцарія давно є надійним партнером в підтримці розвитку місцевого самоврядування в Україні й в цей важкий час ми хочемо допомогти забезпечити дітям якісну та безпечну освіту. Ми прагнемо, аби громади зміцніли, прагнемо зробити усе можливе, аби у громад був ресурс для відновлення. І, звісно, ми хочемо, аби українські діти мали краще майбутнє».

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Валентина Полторак, менеджерка проєкту DECIDE, зазначила: «Швейцарія виділяє понад 170 млн гривень на те, щоб повернути доступ до безпечної освіти для понад 15 тис. учнів та учениць, щоб допомогти дітям в громадах, які найбільше страждають від російської агресії, і де учні проводять по 3-4 години щодень в укриттях.

Під час наступних тижнів ми відберемо 25 територіальних громад – партнерів, у яких відремонтуємо укриття в школах та створимо там освітні хаби. Окрім цього, в ініціативі є 2 пілотні спецпроєкти – відновлення школи #13, у якій вчаться понад 1000 дітей, зокрема і діти з 2 зруйнованих шкіл.

Другий спецпроєкт проєкт – реконструкція Бородянського інклюзивно-ресурсного центру, фахівці якого працюють з дітьми з ООП, що постраждали від окупації. Їх кількість невпинно збільшується на деокупованих територіях, тому ІРЦ особливо важливі.

Кожна громада, яка стане нашим партнером, разом з нами навчиться писати та впроваджувати проєкти з відбудови, організовувати процес залучення коштів від міжнародних донорів, і залучати до цього молодь. Ми в DECIDE віримо, що молодь зі шкільної лави обов'язково має долучатися до процесу прийняття рішень в територіальних громадах і відчувати себе громадянами своєї країни, від яких залежить її доля!»

Заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна підкреслила: «Це надважлива ініціатива, особливо напередодні початку навчального року. Адже відновлена школа чи дитячий садок – це одні з ключових умов відновлення життя в постраждалих громадах, повернення українців додому. Сучасні укриття – це не просто об’єкти захисту. Це smart рішення, як дозволяють створити сучасний освітній простір, з урахуванням всіх вимог щодо безпеки. Самі громади при цьому значно підвищують свою спроможність.

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Для нас є не пустими словами, що відбудова України повинна починатися з громад, і саме громади мають бути лідерами відбудови. Але лідерство – це відповідальність, лідерство – це спроможність. Викликів багато. І ми вдячні, що наші партнери дають нам не просто «рибу», а дають «вудочку». І DECIDE – один з таких проєктів. Відбудова не має робитись формально, бездумно. Нам потрібно впроваджувати розумні рішення, які зроблять освіту не тільки безпечною, а й сучасною та прогресивною».