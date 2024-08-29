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Тренер збірної України з баскетболу отримав довічну дискваліфікацію

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Тренер збірної України з баскетболу отримав довічну дискваліфікацію
Сліпенчук не повернувся в Україну в передбачені терміни після закордонних зборів
фото: Федерація баскетболу України

Артема Сліпенчука довічно відсторонили від будь-якого заняття баскетболом в Україні

Федерація баскетболу України офіційно повідомила про те, що тренер національної збірної Артем Сліпенчук і гравець молодіжної збірної та БК «Запоріжжя» Артем Покоєнко отримали довічні дискваліфікації.

Причина – обидва не повернулися в Україну в передбачені терміни після закордонних зборів.  

Враховуючи відсутність будь-якого підтвердження повернення в Україну та неприпустимість подібних дій з боку членів офіційних делегацій збірних команд України, Виконком Федерації баскетболу України розглянув питання щодо виключення тренера Артема Сліпенчука  зі складу Національної збірної команди України з баскетболу та довічно відсторонив спеціаліста від будь-якого заняття баскетболом в Україні.

Також Виконком ФБУ довічно дискваліфікував гравця Артема Покоєнка. Рішення прийнято одноголосно.

За підсумком Виконкому Федерація баскетболу України повідомила до Міністерства молоді та спорту України з відповідним клопотанням.

Нагадаємо, українських баскетболістів дискваліфікуватимуть на строк до двох років за відмову грати за збірну без поважної причини. Відповідне рішення ухвалив Виконком Федерації баскетболу України.

Станом на зараз кілька баскетболістів збірної України виступають за кордоном, а також грають у НБА. Один із найкращих баскетбольних клубів нашої країни «Прометей» після початку повномасштабного вторгнення РФ виступає у Латвійсько-естонській лізі.

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Теги: спорт Федерація баскетболу України

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