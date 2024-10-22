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Сирський та Остін обговорили ситуацію на найважчих ділянках фронту та допомогу ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сирський та Остін обговорили ситуацію на найважчих ділянках фронту та допомогу ЗСУ
Сирський наголосив на важливості системної та безперебійної підтримки України озброєнням і військовою технікою з боку союзників, насамперед США
фото: Олескандр Сирський, Facebook

Сирський поінформував главу Пентагона про стратегічну ситуацію на фронті й особливості розвитку оперативної обстановки на найважчих напрямках дій Сил оборони

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони США Ллойд Остін детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів та посилення спроможностей протиповітряної оборони. Про це Сирський повідомив у Facebook.

Також сторони порушили низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій.

Сирський поінформував главу Пентагона про стратегічну ситуацію на фронті й особливості розвитку оперативної обстановки на найважчих напрямках дій Сил оборони.

У ході розмови він наголосив на важливості системної та безперебійної підтримки України озброєнням і військовою технікою з боку союзників, насамперед Сполучених Штатів. У цьому контексті вкотре акцентував на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки і боєприпасів.

Головнокомандувач подякував Остіну за чітку та послідовну позицію з підтримки України й окремо – за особистий внесок міністра в започаткування та організацію зустрічей у форматі «Рамштайн».

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

«Під керівництвом Джо Байдена США продовжують нарощувати цю підтримку України. Сьогодні я хочу оголосити виділення президентського пакету допомоги на 400 мільйонів доларів на боєприпаси, військову техніку та озброєння для України», – заявив Остін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном, який перебуває із візитом у Києві.  Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва. Глава Пентагону планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.  

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Теги: Олександр Сирський Ллойд Остін Україна війна США військова допомога

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