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    Топ-модели в рекламной кампании Etro: осень ближе, чем кажется

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    Топ-модели в рекламной кампании Etro: осень ближе, чем кажется
    vogue.ua

    Знают это и модные бренды, которые активно публикуют рекламные кампании наступающего сезона осень-зима 2019/2020

    Один из самых красивых кампейнов представила марка Etro, пригласившая стать своими лицами сразу нескольких топ-моделей самых разных возрастов – Эмбер Валлетту, Тейлор Хилл, Грейс Элизабет, Марису Беренсон и Андреа Дьякону.

    Проходили съемки в самом сердце Нью-Йорка – на Манхеттене, а фоном кроме узнаваемых небоскребов здесь стал багаж, подчеркивающий «дух странствий» в ДНК Etro. 

    Образы у девушек были соответствующие – летящие платья, украшенные фирменным пейсли-принтом, плиссированные юбки в пол как у кочевниц и объемные свитеры с вывязанными узорами в лучших традициях племенных народов. 

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    При этом фотографу Кассу Берду и стилисту Джорджу Кортине удалось сохранить элегантность итальянской марки, которая всегда умела сочетать прошлое и настоящее в своих коллекциях.

    Джерело: vogue.ua

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