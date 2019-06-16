Животные принты в летних коллекциях: многообразие экзотики



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vogue.ua

Этим летом дикие животные оставили свои следы в новых коллекциях дизайнеров

Среди главных модников оказались леопард и змея, которые мирно соседсвуют с травоядной зеброй на модных подиумах.

Дизайнеры используют животные принты, размещая их на воздушных платьях, асимметричных юбках, брючных костюмах, невесомых блузах и всевозможных легких куртках.

Леопардовый принт уже не первый сезон становится источником вдохновения для дизайнеров — от Энтони Ваккарелло до Риккардо Тиши. Так, на модном подиуме Saint Laurent модели демонстрировали шелковые полупрозрачные платья длины макси и миди для курортных поездок, в то время как Tom Ford сделали ставку на женственность и элегантность и представили леопардовую кожаную куртку и вечерний топ со смелым декольте.

У леопарда в новом сезоне появился серьезный конкурент — принт, имитирующий окрас зебры. Модные бренды охотно взялись за интересный узор, украшая им брючные костюмы, струящиеся юбки и шелковые топы.

Так, Roberto Cavalli предлагают надевать приталенный жакет и удлиненные шорты в паре с сапогами-казаками, а Etro комбинируют летящую юбку с легким летним свитером для прохладных вечеров.

Змеиный принт не планирует покидать модную арену этим летом. Дизайнеры в новом сезоне пофантазировали на тему исполнения этого паттерна — в результате на подиуме появился не только классический окрас в коллекциях Philosophy di Lorenzo Serafini и Blumarine, но и неоновые вариации Off-White.

Джерело: vogue.ua