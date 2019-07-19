Ани Лорак поразила сеть сменой имиджа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/anilorak

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак удивила своих фолловеров, показав снимок, на котором она предстала с длинными волосами

На снимке певица позирует в коротком топе бежевого цвета с черными шлейками и широких белых штанах с объемными карманами.

Лорак использовала натуральный макияж слегка подчеркнув только глаза. Главным изменением в образе звезды стали длинные волосы насыщенного шоколадного цвета

Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре звезда позирует с непривычной прической — длинными волосами насыщенного шоколадного цвета.

instagram.com/anilorak

В последнее время звезда часто поддается критике со стороны собственных фанатов, но этот образ привел их в восторг. Многие подписчики рассыпались в комплиментах певице, отметив, что такая прическа ей очень идет и что так звезда выглядит «на 18».

«Почему-то вспомнилась песня «Мрій, мрій про мене, мрій». Наверное, потому что вы выглядите так, как будто Вам 20«, «Каролина, какое фото. Шикарное! Вам очень идет такая длина волос! Дива!», «Как же вам идут длинные волосы, прямо помолодели», «И снова 20», — пишут восторженные поклонники в комментариях. А как вам новый образ певицы?

Джерело: korrespondent.net