  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Ани Лорак поразила сеть сменой имиджа

    • Розсилка
    Ани Лорак поразила сеть сменой имиджа
    instagram.com/anilorak

    Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак удивила своих фолловеров, показав снимок, на котором она предстала с длинными волосами

    На снимке певица позирует в коротком топе бежевого цвета с черными шлейками и широких белых штанах с объемными карманами.

    Лорак использовала натуральный макияж слегка подчеркнув только глаза. Главным изменением в образе звезды стали длинные волосы насыщенного шоколадного цвета

    Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре звезда позирует с непривычной прической — длинными волосами насыщенного шоколадного цвета. 

    64814994_590148481515912_926780030384603136_n

    instagram.com/anilorak

    В последнее время звезда часто поддается критике со стороны собственных фанатов, но этот образ привел их в восторг. Многие подписчики рассыпались в комплиментах певице, отметив, что такая прическа ей очень идет и что так звезда выглядит «на 18».

    «Почему-то вспомнилась песня «Мрій, мрій про мене, мрій». Наверное, потому что вы выглядите так, как будто Вам 20«, «Каролина, какое фото. Шикарное! Вам очень идет такая длина волос! Дива!», «Как же вам идут длинные волосы, прямо помолодели», «И снова 20», — пишут восторженные поклонники в комментариях. А как вам новый образ певицы? 

    Джерело: korrespondent.net

    Читайте також
    фотография Ани Лорак певица Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ