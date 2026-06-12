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Астронавтка NASA сфотографувала рідкісне полярне сяйво

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Унікальний кадр вдалося зробити з капсули Dragon, де екіпаж тимчасово перебував через витік повітря на МКС
фото: NASA

Рідкісне атмосферне явище потрапило в об'єктив під час нештатної ситуації на орбіті

Астронавтка NASA Джессіка Меїр опублікувала фотографії полярного сяйва над Землею, зроблені з борту космічного корабля SpaceX Crew Dragon. Незвичності ситуації додає те, що знімки були зроблені під час тимчасового укриття екіпажу через витік повітря на Міжнародній космічній станції (МКС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Space.com.

5 червня четверо членів екіпажу місії Crew-12 перейшли до космічного корабля Dragon, який пристикований до МКС. Такий крок був запобіжним заходом на випадок необхідності екстреної евакуації станції.

Поки російські космонавти намагалися усунути витік повітря на борту МКС, Джессіка Меїр скористалася нагодою та зафіксувала рідкісне південне полярне сяйво над Землею.

На оприлюднених кадрах видно яскраві зелені світлові потоки, які нагадують гігантську змію, що простягнулася над атмосферою планети.

«Зараз на МКС відбувається багато всього, але, на щастя, ми всі в безпеці і вчора стали свідками вражаючого південного полярного сяйва завдяки недавній сонячній події», – написала астронавтка у соцмережі X.

Як зазначає видання, самі фотографії стали не єдиною цікавою деталлю цієї історії. Знімки були зроблені в момент, коли екіпаж Crew-12 перебував у капсулі Dragon не заради спостережень, а через технічні проблеми на станції.

Нагадаємо, що NASA офіційно представило склад екіпажу місії «Артеміда-3», запуск якої запланований на 2027 рік. До складу експедиції увійшли Ренді Брезник, Лука Пармітано, Андре Дуглас і Френк Рубіо.

Під час двотижневого польоту астронавти мають відпрацювати технології стикування за участю систем SpaceX та Blue Origin, що стане підготовкою до повернення людини на поверхню Місяця у 2028 році.

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Теги: космос NASA

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