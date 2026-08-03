«Який же був кучерявий». Костянтин Грубич показав, як виглядав у студентські роки (фото)

Костянтин Грубич поділився спогадами з Криму

Український ведучий Костянтин Грубич поділився архівними фото зі студентських років. Він показав, як виглядав 40 років тому. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Грубича у Facebook.

Костянтин Грубич поділився однією зі світлин зі свого студентського альбому. На фото він зображений у 17-річному віці. Тоді майбутній ведучий навчався на факультеті журналістики у Києві та з одногрупниками відправився працювати до піонерського табору у Криму.

«Літо 1986-го. Після аварії на Чорнобильській АЕС ми, кілька студентів факультету журналістики Київського державного (так тоді називалася наша альма-матер) університету імені Тараса Шевченка, щойно закінчивши курси піонервожатих, замість будівельного загону поїхали працювати до піонерського табору «Тюзлер». Він був на 10 кілометрі знаменитого серпантину дорогою з Ялти на Ай-Петрі, на Південному березі Криму. Табір належав Сімферопольському заводу «Фотон», – розповів він.

фото: Костянтин Грубич/Facebook

Як розповів ведучий, тоді йому та його одногрупникам було близько 18 років. Вони працювали на кухні у таборі. Грубич також іронічно підкреслив свою зачіску, на фото він має кучеряве та пишне волосся.

Костянтин Грубич показав, як виглядав у студентські роки фото: Костянтин Грубич/Facebook

«Нас було п’ятеро – я і четверо дівчат. Оскільки більшості тоді ще не виповнилося вісімнадцяти, замість педагогіки працювали ми на кухні. Дивлюся на ці фотографії й усміхаюся. Який же був кучерявий», – зазначив ведучий.

Також Костянтин Грубич висловив сподівання, що ще матиме змогу знову відвідати Крим та пройтися тією дорогою, де він ходив 40 років тому. «Минуло чотири десятиліття. Змінилися ми, змінився світ. Але ті спогади залишилися світлими. Тому Крим завжди був, є і буде в моєму серці. І я дуже вірю, що колись знову зможу пройтися тією дорогою», – резюмував він.

Нагадаємо, український телеведучий Костянтин Грубич повідомив про захворювання та розповів, чому тривалий час соромився патології, і як йому вдалося прийняти її. У ведучого виявили патологію ще у підлітковому віці.