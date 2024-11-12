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Дуда відмовився від спільного фото на саміті ООН через присутність Лукашенка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Дуда відмовився від спільного фото на саміті ООН через присутність Лукашенка
Групове фото лідерів під час кліматичного саміту ООН у Баку
фото: РАР, ЕРА

Це було свідоме рішення президента Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда навмисно не з’явився на груповому фото з іншими лідерами під час кліматичного саміту в Баку, бо не захотів фотографуватися з білоруським лідером Олександром Лукашенком. Про це повідомляє Polsat News.

У вівторок у столиці Азербайджану розпочався кліматичний саміт під гаслом «Солідарність за зелений світ». У конференції беруть участь лідери з усього світу. На заході також був присутній президент Польщі Анджей Дуда.

«Це символічний момент, так зване сімейне фото, коли лідери країн-учасниць саміту стоять пліч-о-пліч і позують для групового фото. Президент бойкотував цей момент через те, що там був присутній білоруський лідер Олександр Лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, від участі Білорусі на українському фронті», – розповів кореспондент Гжегож Урбанек.  

«Це було свідоме рішення президента. Сімейне фото - це сімейне фото, президент вирішив, що не хоче мати сімейне фото з Олександром Лукашенком», – повідомила телеканалу Interia людина з оточення Дуди, яка перебуває з президентом Польщі на саміті.

Як зазначає джерело порталу, «такі жести важливі в політиці і це була свідома дія президента».

Нагадаємо, Польща займає перше місце серед усіх країн за обсягами допомоги Україні у співвідношенні до власного валового внутрішнього продукту. Про це повідомив Офіс президента Польщі. Зазначається, що загальна допомога Польщі становить 4,91% від ВВП країни, з яких 0,71% спрямовано на військову підтримку України, а 4,2% – на допомогу біженцям. Загальна вартість переданого озброєння сягнула 3,23 мільярда євро.

До слова, 2025 року Польщі введуть нові умови для призначення допомоги «800 Плюс» для українських біженців на дітей, які проживають у країні. Батьки повинні при поданні заяви вказувати навчальний заклад, в якому навчається їхня дитина в Польщі. Цю інформацію будуть ретельно перевіряти.

А зз 1 липня 2024 року, у Польщі змінилися положення закону про допомогу громадянам України. Продовжено легальність перебування для українців, введено нові регуляції щодо інструментів підтримки осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Це зумовлено необхідністю адаптації законодавства до сучасних викликів, які відрізняються від тих, що були у 2022 чи навіть 2023 роках.

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Теги: Білорусь Польща Олександр Лукашенко ООН Анджей Дуда фото

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