Чарующие пейзажи Азии, снятые с высоты птичьего полета
Азия — одна из самых интересных частей света
Народы этого региона могут похвастаться не только огромной численностью, но и насыщенной историей, совершенно уникальной культурой и эстетикой, которые, в свою очередь, обусловили появление поразительных пейзажей.
Азия — это, безусловно, территория контрастов. Здесь философия спокойствия и умиротворения идет рука об руку с безумными развлечениями, любовью к пестрым цветам, неону и эксцентричному образу жизни. Опытные путешественники согласятся, что эта часть света прекрасна, непредсказуема и никогда не перестает удивлять.
Будучи неиссякаемым источником красоты и вдохновения, она особенно любима фотографами и художниками.
Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на потрясающие воздушные пейзажи Косуке Курата, фотографа из Тайваня, который страстно влюблен в дрон-съемку. На сегодняшний день Курата проживает в Токио и оттачивает свое мастерство в воздушной и уличной съемке.
Азиатские мегаполисы с их колоритностью, многолюдностью и бесподобной атмосферой как нельзя лучше подходят творческому видению Косуке.
Он делает просто ошеломительные аэропейзажи Бангкока, Гонконга, Куала-Лумпура, Токио, Ханоя и Сингапура.
Своими работами Косуке Курата делится в собственном аккаунте в Instagram, на который подписано уже 13 тыс человек.
Джерело: maximum.fm