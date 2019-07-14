Чарующие пейзажи Азии, снятые с высоты птичьего полета



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Азия — одна из самых интересных частей света

Народы этого региона могут похвастаться не только огромной численностью, но и насыщенной историей, совершенно уникальной культурой и эстетикой, которые, в свою очередь, обусловили появление поразительных пейзажей.

Азия — это, безусловно, территория контрастов. Здесь философия спокойствия и умиротворения идет рука об руку с безумными развлечениями, любовью к пестрым цветам, неону и эксцентричному образу жизни. Опытные путешественники согласятся, что эта часть света прекрасна, непредсказуема и никогда не перестает удивлять.

Будучи неиссякаемым источником красоты и вдохновения, она особенно любима фотографами и художниками.

Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на потрясающие воздушные пейзажи Косуке Курата, фотографа из Тайваня, который страстно влюблен в дрон-съемку. На сегодняшний день Курата проживает в Токио и оттачивает свое мастерство в воздушной и уличной съемке.

Азиатские мегаполисы с их колоритностью, многолюдностью и бесподобной атмосферой как нельзя лучше подходят творческому видению Косуке.

Он делает просто ошеломительные аэропейзажи Бангкока, Гонконга, Куала-Лумпура, Токио, Ханоя и Сингапура.

Своими работами Косуке Курата делится в собственном аккаунте в Instagram, на который подписано уже 13 тыс человек.

Джерело: maximum.fm