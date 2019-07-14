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    Чарующие пейзажи Азии, снятые с высоты птичьего полета

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    Чарующие пейзажи Азии, снятые с высоты птичьего полета
    instagram.com/k0s.1122

    Азия — одна из самых интересных частей света

    Народы этого региона могут похвастаться не только огромной численностью, но и насыщенной историей, совершенно уникальной культурой и эстетикой, которые, в свою очередь, обусловили появление поразительных пейзажей. 

    Азия — это, безусловно, территория контрастов. Здесь философия спокойствия и умиротворения идет рука об руку с безумными развлечениями, любовью к пестрым цветам, неону и эксцентричному образу жизни. Опытные путешественники согласятся, что эта часть света прекрасна, непредсказуема и никогда не перестает удивлять.

    Будучи неиссякаемым источником красоты и вдохновения, она особенно любима фотографами и художниками. 

    Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на потрясающие воздушные пейзажи Косуке Курата, фотографа из Тайваня, который страстно влюблен в дрон-съемку. На сегодняшний день Курата проживает в Токио и оттачивает свое мастерство в воздушной и уличной съемке. 

    Азиатские мегаполисы с их колоритностью, многолюдностью и бесподобной атмосферой как нельзя лучше подходят творческому видению Косуке. 

    Он делает просто ошеломительные аэропейзажи Бангкока, Гонконга, Куала-Лумпура, Токио, Ханоя и Сингапура.

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    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122
    instagram.com/k0s.1122

    Своими работами Косуке Курата делится в собственном аккаунте в Instagram, на который подписано уже 13 тыс человек.

    Джерело: maximum.fm

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