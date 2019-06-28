Деликатные скульптуры из сухих листьев от Сюзанны Бауэр



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boredpanda.com

Чтобы по-настоящему прочувствовать деликатность скульптурных произведений Сюзанны Бауэр, представьте себе с какой легкостью может хрустеть и распадаться на части сухой лист в руке

Сусанна Бауэр, дизайнер из Германии, в недавней серии работ под названием «Связи» представила хрупкие скульптурные произведения из сухих листьев, декорированных ажурной вышивкой.

Оригинальные вязаные украшения представляют собой гибридные композиции из нескольких фрагментов или обыгрывают естественные узоры исходного материала.

Техника, которую Сюзанна Бауэр придумала для создания своих уникальных шедевров, кажется простой и в то же время недоступной для многих, так как требуют часы утомительной ручной работы и безграничного терпения.

Она использует «холсты» из сухих листьев магнолии, на которую тонкой иглой или вязальным крючком наносит ажурные узоры их хлопчатобумажных нитей.

Швы выглядят почти естественными. Рукодельница говорит, что стремится не только отразить красоту окружающей среды, но и найти в ней собственное место.

«Меня интересует то, как мы связаны друг с другом, и что нами движет, что мы приближаем или отдаляем от себя. Внутренняя нежность может дать нам силу сохранить свою прекрасную индивидуальность в своем диалоге с другими».

Джерело: boredpanda.com