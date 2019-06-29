Темнокожая модель-трансгендер с инвалидностью украсила обложку известного глянца



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instagram.com/aaron___philip

18-летний Аарон Филипп – первая темнокожая модель-трансгендер с ограниченными возможностями, подписавшая контракт с ведущим модельным агентством, добилась очередного успеха

Антигуанско-американская модель, родившийся с церебральным параличом, украсил первую из семи обложек издания Paper, посвященных Прайд-парадам.

18-летний молодой человек вошел в историю после того, как подписал контракт с Elite Model Management в сентябре 2018 года.

Ранее в интервью Си-эн-эн Филипп отметил: «Индустрия моды слишком долго видела один тип фигуры. Но теперь мы вошли в то время, когда все хотят показать себя и прославиться – и не только прославиться, но и восприниматься публикой как желаемое и продаваемое».

Парень приписывает значительную часть своего успеха социальным сетям. На его аккаунты в Твиттер и Инстаграм подписаны почти 120 тыc. человек.

Филипп постоянно публикует фотографии со съемок. Он часто меняет прически и эффектные наряды. Больше фото модели можно увидеть в нашей галерее.

Модель-трансгендер не называет себя активистом, но все же выступает за разнообразие в мире моды: «На данный момент я являюсь одной из двух моделей с ограниченными физическими возможностями во всей отрасли. Я надеюсь, и я сделаю так, чтобы другие девушки в моем положении просто жили и делали свое дело».





Джерело: joinfo.ua