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    Темнокожая модель-трансгендер с инвалидностью украсила обложку известного глянца

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    Темнокожая модель-трансгендер с инвалидностью украсила обложку известного глянца
    instagram.com/aaron___philip

    18-летний Аарон Филипп – первая темнокожая модель-трансгендер с ограниченными возможностями, подписавшая контракт с ведущим модельным агентством, добилась очередного успеха

    Антигуанско-американская модель, родившийся с церебральным параличом, украсил первую из семи обложек издания Paper, посвященных Прайд-парадам.

    18-летний молодой человек вошел в историю после того, как подписал контракт с Elite Model Management в сентябре 2018 года.

    Ранее в интервью Си-эн-эн Филипп отметил: «Индустрия моды слишком долго видела один тип фигуры. Но теперь мы вошли в то время, когда все хотят показать себя и прославиться – и не только прославиться, но и восприниматься публикой как желаемое и продаваемое».

    Парень приписывает значительную часть своего успеха социальным сетям. На его аккаунты в Твиттер и Инстаграм подписаны почти 120 тыc. человек.

    Филипп постоянно публикует фотографии со съемок. Он часто меняет прически и эффектные наряды. Больше фото модели можно увидеть в нашей галерее.

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    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip
    instagram.com/aaron___philip

    Модель-трансгендер не называет себя активистом, но все же выступает за разнообразие в мире моды: «На данный момент я являюсь одной из двух моделей с ограниченными физическими возможностями во всей отрасли. Я надеюсь, и я сделаю так, чтобы другие девушки в моем положении просто жили и делали свое дело».


    Джерело: joinfo.ua

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