Легендарная модель снялась в компании альфа-самцов
- Сьогодні, 17:42
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Синди Кроуфорд в фотосессии Versace
Синди Кроуфорд позирует в окружении полуобнаженных мужчин
Икона стиля 90-х Синди Кроуфорд стала героиней эффектной фотосессии для новой коллекции модного дома Versace. Снимки опубликованы на страницах издания InStyle.
Эти фото вызвали множество восторженных отзывов от поклонников высокой моды. 51-летняя Кроуфорд предстала в образе соблазнительницы в окружении молодых мужчин, прильнувших к ее шикарным ногам.
Модель придает особый шарм и роскошь костюмам, платьям и аксессуарам Versace, в которых позирует.
Напомним, что, несмотря на возраст, культовая манекенщица часто снимается в пикантных фотосессиях. Совсем недавно, например, она стала украшением выпуска журнала Madame Figaro.
Джерело: ТСН