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    Легендарная модель снялась в компании альфа-самцов

    Синди Кроуфорд позирует в окружении полуобнаженных мужчин
    Икона стиля 90-х Синди Кроуфорд стала героиней эффектной фотосессии для новой коллекции модного дома Versace. Снимки опубликованы на страницах издания InStyle. Эти фото вызвали множество восторженных отзывов от поклонников высокой моды. 51-летняя Кроуфорд предстала в образе соблазнительницы в окружении молодых мужчин, прильнувших к ее шикарным
    • Сьогодні, 17:42
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    Синди Кроуфорд в фотосессии&nbsp;Versace
    Синди Кроуфорд в фотосессии Versace

    Синди Кроуфорд позирует в окружении полуобнаженных мужчин

    Икона стиля 90-х Синди Кроуфорд стала героиней эффектной фотосессии для новой коллекции модного дома Versace. Снимки опубликованы на страницах издания InStyle.

    Эти фото вызвали множество восторженных отзывов от поклонников высокой моды. 51-летняя Кроуфорд предстала в образе соблазнительницы в окружении молодых мужчин, прильнувших к ее шикарным ногам.

    Модель придает особый шарм и роскошь костюмам, платьям и аксессуарам Versace, в которых позирует.

    Напомним, что, несмотря на возраст, культовая манекенщица часто снимается в пикантных фотосессиях. Совсем недавно, например, она стала украшением выпуска журнала Madame Figaro.

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    Легендарная модель снялась в компании альфа-самцов
    Легендарная модель снялась в компании альфа-самцов
    Легендарная модель снялась в компании альфа-самцов
    Легендарная модель снялась в компании альфа-самцов
    Легендарная модель снялась в компании альфа-самцов

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    Джерело: ТСН

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