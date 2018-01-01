Легендарная модель снялась в компании альфа-самцов

Синди Кроуфорд позирует в окружении полуобнаженных мужчин

Икона стиля 90-х Синди Кроуфорд стала героиней эффектной фотосессии для новой коллекции модного дома Versace. Снимки опубликованы на страницах издания InStyle. Эти фото вызвали множество восторженных отзывов от поклонников высокой моды. 51-летняя Кроуфорд предстала в образе соблазнительницы в окружении молодых мужчин, прильнувших к ее шикарным



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Синди Кроуфорд в фотосессии Versace

Синди Кроуфорд позирует в окружении полуобнаженных мужчин

Икона стиля 90-х Синди Кроуфорд стала героиней эффектной фотосессии для новой коллекции модного дома Versace. Снимки опубликованы на страницах издания InStyle.

Эти фото вызвали множество восторженных отзывов от поклонников высокой моды. 51-летняя Кроуфорд предстала в образе соблазнительницы в окружении молодых мужчин, прильнувших к ее шикарным ногам.

Модель придает особый шарм и роскошь костюмам, платьям и аксессуарам Versace, в которых позирует.

Напомним, что, несмотря на возраст, культовая манекенщица часто снимается в пикантных фотосессиях. Совсем недавно, например, она стала украшением выпуска журнала Madame Figaro.

Джерело: ТСН