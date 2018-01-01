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    Дочь Сумской прорекламировала косметический бренд в России

    Мать модели выложила несколько снимков из фотосессии в социальной сети
    Старшая дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Тоня Паперная стала лицом рекламной кампании японского косметического бренда, представленного в России. Также она выступила ведущей недавней презентации этой косметики в Москве, пишет «Главком». Отдельные снимки из этой фотосессии Сумская выложила на своей странице в социальной сети.
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:28
    • Розсилка
    Антонина Паперная
    Антонина Паперная

    Мать модели выложила несколько снимков из фотосессии в социальной сети

    Старшая дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Тоня Паперная стала лицом рекламной кампании японского косметического бренда, представленного в России. Также она выступила ведущей недавней презентации этой косметики в Москве, пишет «Главком».

    Отдельные снимки из этой фотосессии Сумская выложила на своей странице в социальной сети. Сама же Антонина очень мало рассказывает о своей личной жизни.

    Как сообщалось ранее, летом прошлого года Паперная впервые стала мамой. Ее супруг – актер Владимир Яглыч.

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    Дочь Сумской прорекламировала косметический бренд в России
    Дочь Сумской прорекламировала косметический бренд в России
    Дочь Сумской прорекламировала косметический бренд в России
    Дочь Сумской прорекламировала косметический бренд в России

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