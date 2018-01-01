Дочь Сумской прорекламировала косметический бренд в России
- Сьогодні, 10:28
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Розсилка
Антонина Паперная
Мать модели выложила несколько снимков из фотосессии в социальной сети
Старшая дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Тоня Паперная стала лицом рекламной кампании японского косметического бренда, представленного в России. Также она выступила ведущей недавней презентации этой косметики в Москве, пишет «Главком».
Отдельные снимки из этой фотосессии Сумская выложила на своей странице в социальной сети. Сама же Антонина очень мало рассказывает о своей личной жизни.
Как сообщалось ранее, летом прошлого года Паперная впервые стала мамой. Ее супруг – актер Владимир Яглыч.