Дочь Сумской прорекламировала косметический бренд в России

Мать модели выложила несколько снимков из фотосессии в социальной сети

Старшая дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Тоня Паперная стала лицом рекламной кампании японского косметического бренда, представленного в России. Также она выступила ведущей недавней презентации этой косметики в Москве, пишет «Главком». Отдельные снимки из этой фотосессии Сумская выложила на своей странице в социальной сети.

ГЛАВКОМ



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Антонина Паперная

Мать модели выложила несколько снимков из фотосессии в социальной сети

Старшая дочь народной артистки Украины Ольги Сумской Тоня Паперная стала лицом рекламной кампании японского косметического бренда, представленного в России. Также она выступила ведущей недавней презентации этой косметики в Москве, пишет «Главком».

Отдельные снимки из этой фотосессии Сумская выложила на своей странице в социальной сети. Сама же Антонина очень мало рассказывает о своей личной жизни.

Как сообщалось ранее, летом прошлого года Паперная впервые стала мамой. Ее супруг – актер Владимир Яглыч.