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    Экс-жена Виктора Павлика показала его обнаженные фото и рассказала об изменах певца

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    Экс-жена Виктора Павлика показала его обнаженные фото и рассказала об изменах певца
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    Экс-жена Виктора Павлика Лариса Созаева, с которой он дважды женился, решила впервые после развода нарушить молчание и рассказала о его похождениях и странных поступках

    На своей Facebook-странице женщина, с которой Виктор находился в браке на протяжении 25 лет, опубликовала эмоциональный пост и подкрепила обнаженные снимки экс мужа, сделанные его любовницей.

    «Фото Виктор прислал мне в августе 2016. Оно было сделано любовницей. Но он не мог не похвастаться, какой он мачо! Второе фото выслал знакомому, похвастаться какая у него веселая жизнь!», - отметила Созаева в соцсети.

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    Также экс-жена музыканта едва ли не впервые заговорила о его похождениях и любовницах, которых по ее словам было немало.

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    «Подозревала ли я что- то? Конечно! Но я так устала от его приключений - до этого пять лет в любовницах ходила Татьяна, тоже концертный администратор. До этого 18 летняя стюардесса... я подавала на развод уже тогда, но документы вернулись из- за алиментов, которые надо было оформить. Он умолял меня, что измениться, что больше не будет! Уходят ли от хороших жен? Конечно уходят, только надо знать причину, а я ее озвучивать не буду!» - отметила Лариса.

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    Однако о том, что Екатерина Репейное не первая его любовница, музыкант рассказал и сам«Между Ларисой и Катей у меня по жизни были романы, такие, в легкой форме. Служебные романы. Одна, вторая девушка», - откровенно признался исполнитель.

    Лариса также немного приоткрыла завесу и рассказала интересные факты о новой избраннице своего екс-мужа. 

    По ее словам Репейное, которая выросла в бедной многодетной семье и имела долг в 30 тыс. гривен, именно благодаря деньгам Виктора, которых кстати ему не хватало на жену и больного сына, почувствовала вкус роскошной жизни. 

    По его словам, на Екатерину он потратил около 200 тыс. гривен в год, когда ухаживал.

    Созаева отметила, что Павлик купил молодой избраннице шубу и снял квартиру, водил в самых дорогих ресторанов и салонов красоты.

    «Внимание вопрос! Так это обычное любовь? Или любовь к деньгам? Что думаете?», - именно таким достаточно риторическим вопросом ексдружина артиста закончила свой пост.

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