  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Фотографы со всего мира постарались раскрыть смысл слова «любовь» в своих снимках

    • Розсилка
    Фотографы со всего мира постарались раскрыть смысл слова «любовь» в своих снимках
    boredpanda.com

    Любовь — одно из самых сильных чувств, которые испытывает человек

    Будь то семья, друзья, возлюбленные, домашние животные — любовь связывает двоих, как ничто другое. Когда разговор заходит о любви, мы понимаем, что для каждого из нас это слово имеет особое определение.

    Когда дело доходит до определения того, что означает любовь, у каждого из нас может быть уникальное определение.

    Фотографов со всего мира попросили показать, что для них значит любовь, и они сделали это с помощью своих снимков. Эти фотографы поделились своей точкой зрения на тему любви и были выбраны финалистами фотоконкурса #Love2019 от AGORA images, бесплатном приложении для фотографии, которое с 2017 года награждает крупнейшими в мире призами в глобальных фотоконкурсах. Предлагаем вам взглянуть на их фотографии.

    1 з 42
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    Фотографы со всего мира постарались раскрыть смысл слова «любовь» в своих снимках
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Теперь каждый может проголосовать за свою любимую фотографию в приложении и помочь приглашенному судье решить, кто станет героем # Love2019, который получит приз в размере одна тыс. долларов. Победитель будет объявлен в четверг, 12 сентября 2019 года.

    Ранее, фотографы со всего мира запечатлели, как люди веселятся в своих частях света.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография искусство семья животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ