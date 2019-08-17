Фотографы со всего мира постарались раскрыть смысл слова «любовь» в своих снимках



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boredpanda.com

Любовь — одно из самых сильных чувств, которые испытывает человек

Будь то семья, друзья, возлюбленные, домашние животные — любовь связывает двоих, как ничто другое. Когда разговор заходит о любви, мы понимаем, что для каждого из нас это слово имеет особое определение.

Когда дело доходит до определения того, что означает любовь, у каждого из нас может быть уникальное определение.

Фотографов со всего мира попросили показать, что для них значит любовь, и они сделали это с помощью своих снимков. Эти фотографы поделились своей точкой зрения на тему любви и были выбраны финалистами фотоконкурса #Love2019 от AGORA images, бесплатном приложении для фотографии, которое с 2017 года награждает крупнейшими в мире призами в глобальных фотоконкурсах. Предлагаем вам взглянуть на их фотографии.

Теперь каждый может проголосовать за свою любимую фотографию в приложении и помочь приглашенному судье решить, кто станет героем # Love2019, который получит приз в размере одна тыс. долларов. Победитель будет объявлен в четверг, 12 сентября 2019 года.

Ранее, фотографы со всего мира запечатлели, как люди веселятся в своих частях света.

Джерело: boredpanda.com