Гигантский горбатый кит устроил туристам незабываемое шоу



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boredpanda.com

Экскурсия вышла на славу: туристам посчастливилось целых полтора часа наблюдать за молодым горбатым китом, который все время выныривал на поверхность

Это был обычный экскурсионный тур, организованный компанией Whale Watching Sydney. По мнению специалистов, именно в плохую погоду горбатые киты склонны больше времени проводить на поверхности.

И тогда самое время за ними наблюдать! А в хорошую погоду они выныривают два-три раза, не больше.

Почему горбатые киты чаще выныривают из воды в пасмурную и холодную погоду, точно неизвестно. Есть мнение, что они делают это для привлечения других китов, общения или в качестве предупреждения самцов-соперников.

Так что экскурсантом очень повезло - они попали на представление длиной 90 минут, которое шло без антракта.

Горбатые киты, несмотря на свои внушительные размеры, - не самые большие из китообразных. Они могут вырасти до 18 метров в длину и весить около 40 тонн, что составляет примерно половину от размеров синего кита. Но маленькими их тоже не назовешь.

И если такая махина вдруг выныривает из воды в нескольких метрах от тебя - должно быть, это и восторг, и ужас одновременно!





Джерело: boredpanda.com