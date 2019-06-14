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    Художница создает потрясающие изображения птиц из кофейной пены

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    Художница создает потрясающие изображения птиц из кофейной пены
    boredpanda.com

    Существует не так много вещей, которые превосходят по своей ритуальности утреннюю чашку кофе

    Большинство из нас согласно с тем, что достаточно трудно представить себе своё утро без этого волшебного напитка. Ведь он не только имеет приятный запах, но и является одним из самых простых способов пробудиться и уделить себе несколько минут перед началом нашего насыщенного и порой даже очень сложного дня. 

    И поскольку зачастую у нас есть всего несколько минут, чтобы полакомиться этим чудо-напитком из ближайшей кофейни, некоторые баристы всегда стараются настроить нас на плодотворный день, изобразив в чашечке что-нибудь удивительное. 

    Одной из таких удивительных барист является японская художница Ку-сан (Ku-san), которая в Сети значится как @kunit92. 

    Тогда как как некоторые из барист рисуют в чашечках с латте цветы, сердечки или же воссоздают знаменитые картины, Ку-сан решила делать что-то свое, не менее увлекательное — рисовать своих любимых существ — птиц. 

    Ку-сан — «домашний бариста» (по крайней мере так она сама себя называет), хобби которой является создание невероятно красивых изображений из кофейной пены. 

    Будучи владелицей домашнего попугая по кличке Сакура (Sakura), она объединила две свои страсти, стараясь отображать в чашечке с ароматным напитком разных красочных птиц. 

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Давайте признаем, что эти изображения настолько милы, что даже немного жалко заливать содержимое емкости себе в рот.


    Джерело: boredpanda.com

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