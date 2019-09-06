Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламной кампании бренда Calvin Klein



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cosmo.ru

Откровенные снимки запостили в Instagram

Ирина Шейк продолжает подписывать один выгодный контракт за другим. Недавно она снялась в осенней рекламной кампании британской марки Burberry, а теперь стала «лицом» новой коллекции сумок Calvin Klein.

Кадры из фотосессии и промо-ролик супермодель опубликовала в Инстгараме. В рекламе Ирина снялась полностью обнаженной, прикрывшись только сумочкой.

На кадрах черно-белого ролика Ирина позирует, сидя на стуле. При этом из одежды на ней — только черные колготки в крупную сетку. В следующей сцене она предстает уже без этой детали гардероба, совершенно голой, прикрывая стратегические места новой сумочкой Calvin Klein.





Красавица выглядит как всегда великолепно со своей точеной фигурой и выразительным лицом.

Некоторые пользователи сети стали возмущаться обнаженным телом ради рекламы.

«Мне не нравится, вы просто используете женщин ради своей выгоды», «вам не нужно раздевать человека, чтобы продать сумку», «пожалуйста, уважай свое тело», «роскошно выглядишь», «словно королева», «идеальная женщина с идеальным телом».

Джерело: gazeta.ua