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    Фото

    Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламной кампании бренда Calvin Klein

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    Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламной кампании бренда Calvin Klein
    cosmo.ru

    Откровенные снимки запостили в Instagram

    Ирина Шейк продолжает подписывать один выгодный контракт за другим. Недавно она снялась в осенней рекламной кампании британской марки Burberry, а теперь стала «лицом» новой коллекции сумок Calvin Klein. 

    Кадры из фотосессии и промо-ролик супермодель опубликовала в Инстгараме. В рекламе Ирина снялась полностью обнаженной, прикрывшись только сумочкой.

    На кадрах черно-белого ролика Ирина позирует, сидя на стуле. При этом из одежды на ней — только черные колготки в крупную сетку. В следующей сцене она предстает уже без этой детали гардероба, совершенно голой, прикрывая стратегические места новой сумочкой Calvin Klein. 


    Красавица выглядит как всегда великолепно со своей точеной фигурой и выразительным лицом.

    Некоторые пользователи сети стали возмущаться обнаженным телом ради рекламы.

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    instagram.com/calvinklein
    instagram.com/calvinklein
    instagram.com/calvinklein
    instagram.com/calvinklein

    «Мне не нравится, вы просто используете женщин ради своей выгоды», «вам не нужно раздевать человека, чтобы продать сумку», «пожалуйста, уважай свое тело», «роскошно выглядишь», «словно королева», «идеальная женщина с идеальным телом».

    Джерело: gazeta.ua

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