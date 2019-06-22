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    Фото

    Как фотографировать птиц: впечатляющие фото и полезные советы

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    Как фотографировать птиц: впечатляющие фото и полезные советы
    boredpanda.com

    Дэвид Трэвис – портретный и ландшафтный английский фотограф

    Вы не раз встречали его снимки в сети – некоторые из них вирусные. Одна из самых популярных, чрезвычайно милых серий – это жизнь мышек полевок. И Дэвид часто делится своим опытом.

    Вот один из рассказов: как фотографировать птиц, он полезен, потому что натурщики эти чрезвычайно мобильны, пугливы, и вообще, с ними не все так просто.

    А естественная фотография имеет сходство с уличной фотографией. Один из секретов уличной фотографии - сначала найти свою «сцену», а затем ждать появления тех, кого хочешь снять.

    Рассказ он начал с того, как вступил в свой местный фотоклуб:

    «В клубе регулярно проводятся конкурсы, и я был поражен качеством фотографий птиц. 

    Мои собственные фотографии плохо показали себя. Судья раскритиковал фотографию дятла, которую я представил, потому что птица была на кормушке. «Рука человека!» - сказал он, отклонив снимок. Но это пробудило во мне интерес». 

    И он подошел иначе к снимкам. Вот что у него получилось. 

    «Я хотел сделать фотографии в своем собственном стиле, поэтому я решил добавить внешнюю вспышку. Затем я установил камеру и активировал ее удаленно».

    «Наблюдая за птицами, я понял, что многие из них использовали бревно в качестве места для очереди, ожидая, когда они окажутся на столе с кормушкой. Это дало мне идею. Я подрезал цветы и прикрепил их к другой стороне стола».

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «В контексте фотографии ее «история» может означать любое из следующего: как вы реагируете на сцену. Как вы выражаете свое сильное чувство фотографически. Что-то интересное. Глубина смысла».

    Джерело: boredpanda.com

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