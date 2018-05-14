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    Модель продемонстрировала самое дорогое платье Каннского кинофестиваля

    • Сьогодні, 11:06
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    Камила Коэльо&nbsp;
    Камила Коэльо 

    На создание платья ушло около 500 часов и семь метров шелковой органзы

    Модный блоггер из Бразилии Камила Коэльо засветила самый дорогой наряд на Каннском фестивале-2018. Звезда сети прошлась по красной дорожке в роскошном платье от бренда Ralph&Russo, стоимость которого составляет $1 млн.

    Пышное многослойное платье открыло стройные ноги Камилы Коэльо и подчеркнуло идеальную фигуру звезды. Роскошное мини-платье с асимметричным шлейфом привлекало внимание всех присутствующих на кинособытии. Этот образ она дополнила бриллиантовыми украшениями и туфлями на каблуках. Звезда сделала макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в элегантную прическу.

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    Модель продемонстрировала самое дорогое платье Каннского кинофестиваля
    Модель продемонстрировала самое дорогое платье Каннского кинофестиваля
    Модель продемонстрировала самое дорогое платье Каннского кинофестиваля
    Модель продемонстрировала самое дорогое платье Каннского кинофестиваля
    Модель продемонстрировала самое дорогое платье Каннского кинофестиваля
    Модель продемонстрировала самое дорогое платье Каннского кинофестиваля

    На создание этого платья ушло около семи метров шелковой органзы. Для того, чтобы собрать ткань в пышный шлейф, работники бренда потратили 500 часов.

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    Джерело: 24 канал

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