Модель продемонстрировала самое дорогое платье Каннского кинофестиваля

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Камила Коэльо

На создание платья ушло около 500 часов и семь метров шелковой органзы

Модный блоггер из Бразилии Камила Коэльо засветила самый дорогой наряд на Каннском фестивале-2018. Звезда сети прошлась по красной дорожке в роскошном платье от бренда Ralph&Russo, стоимость которого составляет $1 млн.

Пышное многослойное платье открыло стройные ноги Камилы Коэльо и подчеркнуло идеальную фигуру звезды. Роскошное мини-платье с асимметричным шлейфом привлекало внимание всех присутствующих на кинособытии. Этот образ она дополнила бриллиантовыми украшениями и туфлями на каблуках. Звезда сделала макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в элегантную прическу.

На создание этого платья ушло около семи метров шелковой органзы. Для того, чтобы собрать ткань в пышный шлейф, работники бренда потратили 500 часов.

Джерело: 24 канал