Наоми Кэмпбел и Белла Хадид вышли на подиум Каннского кинофестиваля

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Белла Хадид, Наоми Кэмпбел и Наталья Водянова

Супермодели продемонстрировали эффектные наряды на самом пафосном кинофоруме

В рамках 71-го Каннского кинофестиваля состоялся благотворительный модный показ, в котором приняли участие такие супермодели, как Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид. Фэшн-шоу получил название Fashion For Relief.

Манекенщицы появились на подиуме по два раза, продемонстрировав по два наряда. А в конце, держась за руки, охотно позировали фотографам втроем. Эти фото активно разлетелись по сети, так как эти три манекенщицы крайне редко позируют втроем.

Наталья Водянова появилась в элегантном золотистом длинном платье от Jean-Louis Sabaji Couture и крупных аксессуарах. Пожалуй, главной деталью ее образа стал крупный браслет, не обратить внимание на который было крайне сложно. Наоми Кэмпбелл выбрала белое платье на бретельках в пол, расшитое стразами, от Elie Saab, а Сара Сампайо надела полупрозрачный наряд с большим разрезом на ноге от Roberto Cavalli.

Также в показе приняли участие Карла Бруни, Наташа Поли, Винни Харлоу, Сара Сампайо, Мишель Родригес и другие звезды подиумов.

Джерело: Spletnik