Ким Кардашьян резко сменила имидж

Знаменитость примеряла афрокосички в смелой фотосессии

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram ряд снимков, на которых она предстает с игривыми фотокосичками, пишет «Главком». Чтобы привлечь внимание к своему новому образу, она провела откровенную фотосессию с обнаженными ногами, белой блузе и стрингах. На одном из снимков она надела шубу.

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Ким Кардашьян

Знаменитость примеряла афрокосички в смелой фотосессии

Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram ряд снимков, на которых она предстает с игривыми фотокосичками, пишет «Главком».

Чтобы привлечь внимание к своему новому образу, она провела откровенную фотосессию с обнаженными ногами, белой блузе и стрингах. На одном из снимков она надела шубу. Тем самым 37-летняя Кардашьян ответила на замечания своих фанатов, которые стыдят ее за обилие интимных фото в социальных сетях.