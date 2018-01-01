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    Ким Кардашьян резко сменила имидж

    Знаменитость примеряла афрокосички в смелой фотосессии
    Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram ряд снимков, на которых она предстает с игривыми фотокосичками, пишет «Главком». Чтобы привлечь внимание к своему новому образу, она провела откровенную фотосессию с обнаженными ногами, белой блузе и стрингах. На одном из снимков она надела шубу.
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 12:48
    • Розсилка
    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян

    Знаменитость примеряла афрокосички в смелой фотосессии

    Звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram ряд снимков, на которых она предстает с игривыми фотокосичками, пишет «Главком».

    Чтобы привлечь внимание к своему новому образу, она провела откровенную фотосессию с обнаженными ногами, белой блузе и стрингах. На одном из снимков она надела шубу. Тем самым 37-летняя Кардашьян ответила на замечания своих фанатов, которые стыдят ее за обилие интимных фото в социальных сетях.

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    Ким Кардашьян резко сменила имидж
    Ким Кардашьян резко сменила имидж
    Ким Кардашьян резко сменила имидж
    Ким Кардашьян резко сменила имидж
    Ким Кардашьян резко сменила имидж

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