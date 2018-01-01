Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки

19-летняя студентка покорила международный конкурс своей естественной красотой

Победительницей ежегодного конкурса «Мисс бикини мира» стала россиянка Дарья Хохлова. На своей странице в Instagram она а часто публикует стильные снимки, на которых она демонстрирует свою идеальную фигуру, сообщает «Главком». В данный момент 19-летняя Дарья учится в институте, любит петь и заниматься танцами, а также

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дарья Хохлова

19-летняя студентка покорила международный конкурс своей естественной красотой

Победительницей ежегодного конкурса «Мисс бикини мира» стала россиянка Дарья Хохлова. На своей странице в Instagram она а часто публикует стильные снимки, на которых она демонстрирует свою идеальную фигуру, сообщает «Главком».

В данный момент 19-летняя Дарья учится в институте, любит петь и заниматься танцами, а также работает моделью.

Среди прочих успехов девушки – титулы «Miss Diamond Star», «Юная краса России» и «Мисс жемчужина России». Также она попала в топ-15 самых красивых в мире девушек на международном конкурсе «Мисс туризм мира» в Малайзии. Победительницей же в нем оказалась модель из Колумбии Андреа Гутьеррес.