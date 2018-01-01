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    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки

    19-летняя студентка покорила международный конкурс своей естественной красотой
    Победительницей ежегодного конкурса «Мисс бикини мира» стала россиянка Дарья Хохлова. На своей странице в Instagram она а часто публикует стильные снимки, на которых она демонстрирует свою идеальную фигуру, сообщает «Главком». В данный момент 19-летняя Дарья учится в институте, любит петь и заниматься танцами, а также
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 12:41
    • Розсилка
    Дарья Хохлова
    Дарья Хохлова

    19-летняя студентка покорила международный конкурс своей естественной красотой

    Победительницей ежегодного конкурса «Мисс бикини мира» стала россиянка Дарья Хохлова. На своей странице в Instagram она а часто публикует стильные снимки, на которых она демонстрирует свою идеальную фигуру, сообщает «Главком».

    В данный момент 19-летняя Дарья учится в институте, любит петь и заниматься танцами, а также работает моделью.

    Среди прочих успехов девушки – титулы «Miss Diamond Star», «Юная краса России» и «Мисс жемчужина России». Также она попала в топ-15 самых красивых в мире девушек на международном конкурсе «Мисс туризм мира» в Малайзии. Победительницей же в нем оказалась модель из Колумбии Андреа Гутьеррес.

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    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки
    Названа лучшая бикини-модель мира. Фото девушки

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    туризм мода и красота модель
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