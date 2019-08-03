Косплеерша мастерски перевоплощается в различных киноперсонажей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

В глубине души почти каждый человек хочет быть героем

Косплеер Элисон Таббита— не исключение, однако одного героя ей недостаточно, поэтому девушка решила заняться перевоплощениями в киногероев и любимых персонажей.

Даже если вы не являетесь поклонником косплея, то наверняка встречали на просторах интернета ее работы.

Когда Элисон была еще маленькой, ее мать, профессиональный аниматор, делала ей костюмы на Хэллоуин, что зародило в девочке любовь к косплею. Поэтому неудивительно, что Элисон, в итоге, начала заниматься косплеем профессионально, и ее костюмы постоянно становятся изюминкой многих конвенций, в которых она принимала участие.

С 2014 года художница добилась невероятных успехов, ее удивительное мастерство вскружило голову тысячам человек и многих вдохновило тоже взяться за это сложное искусство.

На Instagram косплеерши подписан уже миллион человек, и еще 500 тыс. поклонников следят за ее страничкой на Facebook и восхищаются качественными костюмами Элисон, ее профессиональным гримом и вниманием к деталям.

На счету Элисон капитан Джек Воробей, Чудо-женщина, Лара Крофт и многие другие. По словам косплеерши, на подготовку одного образа может уйти не один месяц.

Джерело: boredpanda.com