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    Красиво до безумия: в Японии зацвела сакура

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    Красиво до безумия: в Японии зацвела сакура
    24tv.ua

    Япония славится своими удивительными деревьями сакуры, которые очаровывают розовым цветом

    Япония покрылась цветом сакуры. Вишневые деревья зацвели по всей стране и притормозили жизни ее жителей. А в самом центре столицы аллеи с сакурами еще и подсветили розовым, чтобы, создать сказочную атмосферу.

    А автомобилям в Токио приходится обходить главные улицы с цветущими деревьями, поскольку сотни людей фотографируют и снимают на видео природный феномен и просто не дают машинам ходу.

    В Токио сакуры начинают расцветать в конце марта или в начале апреля и цветение длится лишь несколько недель. 

    Местные жители прогуливаются под ветвями сотен деревьев сакуры и любуются красивыми пейзажами.

    Благодаря погодным условиям, сакуры расцветают в разное время по всей стране. В более холодной северной Японии это происходит гораздо позже.

    Цветение сакуры в Японией - национальный праздник. Тысячи людей приходят посмотреть на это природное явление и насладиться его красотой.

    Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть сказочное явление и делятся фотографиями со всем миром.

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    24tv.ua
    24tv.ua
    24tv.ua

    Не только счастливые дети и взрослые позировали на фоне невероятных нежно-розовых деревьев, но и собаки, и птицы наслаждались красотой природы.

    Джерело: 24tv.ua

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