Красиво до безумия: в Японии зацвела сакура



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24tv.ua

Япония славится своими удивительными деревьями сакуры, которые очаровывают розовым цветом

Япония покрылась цветом сакуры. Вишневые деревья зацвели по всей стране и притормозили жизни ее жителей. А в самом центре столицы аллеи с сакурами еще и подсветили розовым, чтобы, создать сказочную атмосферу.

А автомобилям в Токио приходится обходить главные улицы с цветущими деревьями, поскольку сотни людей фотографируют и снимают на видео природный феномен и просто не дают машинам ходу.

В Токио сакуры начинают расцветать в конце марта или в начале апреля и цветение длится лишь несколько недель.

Местные жители прогуливаются под ветвями сотен деревьев сакуры и любуются красивыми пейзажами.

Благодаря погодным условиям, сакуры расцветают в разное время по всей стране. В более холодной северной Японии это происходит гораздо позже.

Цветение сакуры в Японией - национальный праздник. Тысячи людей приходят посмотреть на это природное явление и насладиться его красотой.

Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть сказочное явление и делятся фотографиями со всем миром.

Не только счастливые дети и взрослые позировали на фоне невероятных нежно-розовых деревьев, но и собаки, и птицы наслаждались красотой природы.

Джерело: 24tv.ua