Красиво до безумия: в Японии зацвела сакура
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Розсилка
Япония славится своими удивительными деревьями сакуры, которые очаровывают розовым цветом
Япония покрылась цветом сакуры. Вишневые деревья зацвели по всей стране и притормозили жизни ее жителей. А в самом центре столицы аллеи с сакурами еще и подсветили розовым, чтобы, создать сказочную атмосферу.
А автомобилям в Токио приходится обходить главные улицы с цветущими деревьями, поскольку сотни людей фотографируют и снимают на видео природный феномен и просто не дают машинам ходу.
В Токио сакуры начинают расцветать в конце марта или в начале апреля и цветение длится лишь несколько недель.
Местные жители прогуливаются под ветвями сотен деревьев сакуры и любуются красивыми пейзажами.
Благодаря погодным условиям, сакуры расцветают в разное время по всей стране. В более холодной северной Японии это происходит гораздо позже.
Цветение сакуры в Японией - национальный праздник. Тысячи людей приходят посмотреть на это природное явление и насладиться его красотой.
Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть сказочное явление и делятся фотографиями со всем миром.
Не только счастливые дети и взрослые позировали на фоне невероятных нежно-розовых деревьев, но и собаки, и птицы наслаждались красотой природы.
Джерело: 24tv.ua