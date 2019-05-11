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    Легендарные моменты из истории Каннского кинофестиваля: фото

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    Легендарные моменты из истории Каннского кинофестиваля: фото
    vogue.ua

    14 мая стартует ежегодный Каннский кинофестиваль

    В 2019 году жюри Каннского кинофестиваля возглавит мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, лауреат премии «Оскар» за фильмы «Бердмэн» и «Выживший».

    Отношения Иньярриту и Канн длятся уже почти 20 лет, начиная с его дебютного фильма «Сука любовь», который он представил на фестивале в 2000 году. 

    В 2019 году официальный партнер Каннского кинофестиваля компания Nespresso четвертый раз проведет конкурс, который «позволяет разделить страсть к особо креативному кинематографу среди профессионалов и любителей».

    Главная идея заключается в том, что каждый участник-любитель создает короткометражный фильм на заявленную тему – в 2019 году это «Мы есть то, что мы едим».

    Три победителя, выбранные из 10 режиссеров, получат приз в виде 48 000 евро и билет на Каннский кинофестиваль, во время которого будет представлен их фильм.

    Уже 72 года подряд этот легендарный кинофестиваль радует глаз не только громкими премьерами и запоминающимися ролями, но и яркими образами на красной ковровой дорожке.

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    Джейн Биркин, 1974
    Блейк Лайвли, 2014
    Грейс Келли, 1955
    Брижит Бардо, 1956
    Люпита Нионго, 2015
    Ингрид Бергман, 1956
    Софи Лорен, 1959
    Принцесса Диана, 1987
    Кейт Мосс и Джонни Депп, 1997
    Шарлотта Генсбур, 2009
    Эмелин Валад, 2014
    Лора Харриер, 2018
    Пенелоппа Крус, 2000
    Марион Котийяр, 2014
    Одри Тоту, 2006
    Анжелина Джоли, 2008
    Кристен Стюарт, 2016
    Леа Сейду, 2013
    Сьюзан Сарандон, 2017
    Катрин Денев, 1966
    Элизабет Тейлор, 1957

    Так, в 1957 году Элизабет Тейлор надела блестящую алмазную тиару, положив начало традиции на декоративные аксессуары для волос, за которой последовали белая повязка на голову Кэтрин Денев и шляпа с узкими полями Софи Лорен.

    Джерело: vogue.ua

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