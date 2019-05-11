Легендарные моменты из истории Каннского кинофестиваля: фото



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vogue.ua

14 мая стартует ежегодный Каннский кинофестиваль

В 2019 году жюри Каннского кинофестиваля возглавит мексиканский кинорежиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, лауреат премии «Оскар» за фильмы «Бердмэн» и «Выживший».

Отношения Иньярриту и Канн длятся уже почти 20 лет, начиная с его дебютного фильма «Сука любовь», который он представил на фестивале в 2000 году.

В 2019 году официальный партнер Каннского кинофестиваля компания Nespresso четвертый раз проведет конкурс, который «позволяет разделить страсть к особо креативному кинематографу среди профессионалов и любителей».

Главная идея заключается в том, что каждый участник-любитель создает короткометражный фильм на заявленную тему – в 2019 году это «Мы есть то, что мы едим».

Три победителя, выбранные из 10 режиссеров, получат приз в виде 48 000 евро и билет на Каннский кинофестиваль, во время которого будет представлен их фильм.

Уже 72 года подряд этот легендарный кинофестиваль радует глаз не только громкими премьерами и запоминающимися ролями, но и яркими образами на красной ковровой дорожке.

Так, в 1957 году Элизабет Тейлор надела блестящую алмазную тиару, положив начало традиции на декоративные аксессуары для волос, за которой последовали белая повязка на голову Кэтрин Денев и шляпа с узкими полями Софи Лорен.

Джерело: vogue.ua