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    Фото

    Лобода заинтриговала сеть фото с мужчиной

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    Лобода заинтриговала сеть фото с мужчиной
    instagram.com/lobodaofficial

    Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, заинтриговала поклонников новым фото

    На фото в Instagram Светлана позировала с мужчиной и написала, что «проводит с ним дни и ночи».

    «Знакомьтесь. Мой друг, парень, с которым мы проводим дни и ночи вместе уже неделю как! Мой незаменимый саундпродюсер», — подписала фото певица.

    «О, вот и папа нашелся», «Он не твой стиль», «Глаз на тебя положил», «Светлана, простите меня за откровенность, но мне иногда кажется, что мужчины вашу персону совсем не интересуют», «Это любовь», — пишут в сети.

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    instagram.com/lobodaofficial

    Отметим, что большинство поклонников наверняка оценили юмор Светланы Лободы, но, скорее всего, ждали от нее несколько иной информации: до сих пор не известно, кто является отцом ее младшей дочери Тильды.

    Судя по всему, больше всего шансов на отцовство у солиста легендарной немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Но певица упорно хранит молчание, ссылаясь на какие-то мифологические «условия контракта».

    Джерело: obozrevatel.com

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