Лобода заинтриговала сеть фото с мужчиной



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, заинтриговала поклонников новым фото

На фото в Instagram Светлана позировала с мужчиной и написала, что «проводит с ним дни и ночи».

«Знакомьтесь. Мой друг, парень, с которым мы проводим дни и ночи вместе уже неделю как! Мой незаменимый саундпродюсер», — подписала фото певица.

«О, вот и папа нашелся», «Он не твой стиль», «Глаз на тебя положил», «Светлана, простите меня за откровенность, но мне иногда кажется, что мужчины вашу персону совсем не интересуют», «Это любовь», — пишут в сети.

instagram.com/lobodaofficial

Отметим, что большинство поклонников наверняка оценили юмор Светланы Лободы, но, скорее всего, ждали от нее несколько иной информации: до сих пор не известно, кто является отцом ее младшей дочери Тильды.

Судя по всему, больше всего шансов на отцовство у солиста легендарной немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Но певица упорно хранит молчание, ссылаясь на какие-то мифологические «условия контракта».

Джерело: obozrevatel.com