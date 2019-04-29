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    Мишель Пфайффер: лучшие фотосессии актрисы

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    Мишель Пфайффер: лучшие фотосессии актрисы
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    Мишель Пфайффер – знаменитая американская актриса, чья звезда взошла после выхода на экраны криминальной драмы «Лицо со шрамом»

    В начале 1980-х Пфайффер снялась в нескольких незначительных фильмах, прежде чем произошел ее прорыв после съемок в ленте 1983 года «Лицо со шрамом». В дальнейшем она достигла большего успеха с ведущими ролями в фильмах «Леди-ястреб», «Иствикские ведьмы» и «Замужем за мафией», причем за последний она выдвигалась на «Золотой глобус».

    Период с конца 80-х до начала 90-х годов оказался наиболее удачным для Мишель: в этот период вышло множество фильмов с ее участием, в которых кинокритики высоко оценивали ее актерскую игру.

    Она номинировалась на «Оскар» и удостоилась премии BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в фильме 1988 года «Опасные связи». В следующем году она выиграла «Золотой глобус» и вновь получила номинации на «Оскар» и BAFTA уже как лучшая актриса в драме «Знаменитые братья Бейкеры» (1989).

    За следующие фильмы «Русский дом» (1990) и «Фрэнки и Джонни» (1991) Пфайффер еще дважды выдвигалась на «Золотой глобус». Новые номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» Пфайффер получила за роль в фильме «Поле любви» (1992). В 1993 году актриса появилась в костюмированной мелодраме «Эпоха невинности», принесшей ей еще одну номинацию на «Золотой глобус».

    Помимо критически успешных кинолент, в девяностых Пфайффер снималась и в крупных голливудских фильмах, наибольшего коммерческого успеха из которых добились «Бэтмен возвращается», «Волк», «Опасные мысли» и «Что скрывает ложь».

    В начале двухтысячных актриса появилась в драме «Белый олеандр», где её роль вновь получила широкое признание критиков. Пфайффер удостоилась нескольких наград за фильм, а также номинировалась на премию Гильдии киноактеров США.

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    После этого Пфайффер сделала перерыв в карьере, вернувшись на экраны лишь в 2007 году, снявшись в комедийном мюзикле «Лак для волос».

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