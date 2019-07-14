От выпускного до свадьбы: как сохранить свою любовь годами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Время — самая серьезная проверка для отношений. Выдержать все сложности, проблемы, ссоры, пережить рождение детей, их взросление и не потерять при этом любовь и уважение друг к другу — дорогого стоит

О романах в юности говорят, что они быстро проходят, а ранние браки часто распадаются. Однако недавний твит девушки по имени Сидни Хааг доказывает, что школьная любовь может жить долгие годы.

Девушка опубликовала в Twitter две фотографии со своим мужем — одну с выпускного вечера в школе, а вторую — со дня свадьбы. Пост стал супер-популярным и набрал 560 тысяч лайков, 75 тысяч репостов и свыше 1,6 тысяч комментариев, в которых люди поделились своими историями любви.

Интернет-пользователи пришли в восторг от трогательного треда и рассказали свои истории о любви: «Мой муж и я начали встречаться в 2002 году, мне было 16, а ему 18. В этом году мы вместе уже 17 лет и женаты 11 лет»; «Поздравляю! Мой муж и я были на расстоянии двух лет с 2008 года (мне было 18, ему было 24, поэтому я была очень сдержанной в этих отношениях в начале, так как я не хотела, чтобы осуждающие знакомые распространяли слухи), затем жили вместе с 2010 года, а в 2016 году поженились. Это была долгая дорога ♥)»;

«Мы с партнером познакомились сразу после школы, когда мне было 18. Начали встречаться 10/10/2009, и поженились 10/10/2019»; «Я встретила своего жениха в средней школе, когда мне было 17−18, а ему 21. Я приехала из центральной Польши, а он из Силезии (Южная Польша). Между нами было около 300 км, а когда я учился в Кракове — 100 км, но с тех пор и сейчас мы все еще вместе. Желаю вам всем удачи в день свадьбы и долгой, счастливой жизни после =)»;

«Я тоже вышла замуж за свою школьную любовь. В Южной Африке у нас все немного по-другому. Я училась в 9 классе, а мой муж — в 11, когда мы начали встречаться. Я пришла на его выпускной, а он — на мой. Это было в 1995 и 1997 годах соответственно. В 2001 году мы поженились, родили двух сыновей и до сих пор женаты. Мы даже работаем в одной компании. Я чувствую, что я только что прочитал много прекрасных сказок со счастливым концом =)»;

«Мне нравится, как много женщин на этих фотографиях не сильно изменились, они выглядят такими молодыми и красивыми. А мужчины действительно возмужали и выглядят намного более зрелыми, чем на фотографиях из средней школы. Поздравляю и желаю много счастливых лет всем этим парам».

Джерело: boredpanda.com