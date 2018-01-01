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    Дорофеева, Лещенко, бывшая Ющенко и другие звезды посетили Ukrainian Fashion Week

    Второй день модных показов в Киеве сорбрал многих знаменитостей
    В ходе второго дня недели моды Ukrainian Fashion Week показы проходили не только в «Мыстецком Арсенале», но и в художественном музее имени Ханенко, а также на ледовой арене. В частности, дизайнер Елена Беттяр представила свою новую коллекцию A.M.G в музее. А дизайнер Жан Грицфельдт поставил своих моделей на коньки, выбрав темой своей
    • Сьогодні, 10:37
    • Розсилка
    Надя Дорофеева
    Надя Дорофеева

    Второй день модных показов в Киеве сорбрал многих знаменитостей

    В ходе второго дня недели моды Ukrainian Fashion Week показы проходили не только в «Мыстецком Арсенале», но и в художественном музее имени Ханенко, а также на ледовой арене.

    В частности, дизайнер Елена Беттяр представила свою новую коллекцию A.M.G в музее. А дизайнер Жан Грицфельдт поставил своих моделей на коньки, выбрав темой своей коллекции айсберги и краски северного сияния.

    Не таким оригинальным, но очень звездным стал показ дизайнера Дафны Майберг или Dafna May, платья которой носит Тина Кароль. На подиум вышли одни из самых известных украинских моделей - Юлиана Дементьева, Эвелина Мамбетова и Элла Кандыба.

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    Стилист Василий Бондаренко
    Лиза и Маша Ефросинины
    Травести-дива Монро
    Депутат Сергей Лещенко с супругой Настей Топольской
    Дизайнер Жан Грицфельдт
    Участник группы «Агонь» Антон Савлепов
    Продюсер Ирина Горова с двумя подопечными - Дорофеевой и Мишель Андраде
    Надя Дорофеева
    Дизайнер Руслан Багинский и его партнер Петр Ясинский
    Писатель Антон Фридлянд

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    Джерело: Табло ID

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