Дорофеева, Лещенко, бывшая Ющенко и другие звезды посетили Ukrainian Fashion Week

Второй день модных показов в Киеве сорбрал многих знаменитостей

В ходе второго дня недели моды Ukrainian Fashion Week показы проходили не только в «Мыстецком Арсенале», но и в художественном музее имени Ханенко, а также на ледовой арене. В частности, дизайнер Елена Беттяр представила свою новую коллекцию A.M.G в музее. А дизайнер Жан Грицфельдт поставил своих моделей на коньки, выбрав темой своей



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Надя Дорофеева

Второй день модных показов в Киеве сорбрал многих знаменитостей

В ходе второго дня недели моды Ukrainian Fashion Week показы проходили не только в «Мыстецком Арсенале», но и в художественном музее имени Ханенко, а также на ледовой арене.

В частности, дизайнер Елена Беттяр представила свою новую коллекцию A.M.G в музее. А дизайнер Жан Грицфельдт поставил своих моделей на коньки, выбрав темой своей коллекции айсберги и краски северного сияния.

Не таким оригинальным, но очень звездным стал показ дизайнера Дафны Майберг или Dafna May, платья которой носит Тина Кароль. На подиум вышли одни из самых известных украинских моделей - Юлиана Дементьева, Эвелина Мамбетова и Элла Кандыба.

Джерело: Табло ID