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    Новая рекламная кампания Celine: стильные фото

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    Новая рекламная кампания Celine: стильные фото
    vogue.ua

    Celine представили рекламную кампанию коллекции сезона осень-зима 2019/2020, которую креативный директор бренда Эди Слиман снял в Берлине

    Культовый берлинский клуб SO36 был неотъемлемой частью городской панк-сцены. В 1970-х и 1980-х годах его посещали множество легендарных музыкантов, в том числе Дэвид Боуи.

    Связь этого знакового места с Боуи вдохновила Слимана снять новую рекламную кампанию в том же районе Берлина – Кройцберге.

    Показ коллекции, которая была представлена в январе 2019 года на парижской площади Согласия, стал первым в истории Celine полностью мужским шоу.

    Одежда линейки транслировала десятилетия субкультур с помощью приталенных костюмов, тонких галстуков, кожаной верхней одежды, животных принтов, клетки, темных оттенков, а также брогов и шипах на подошвах. Все это напоминало о течениях пост-панков, тедди-боях и модах.

    В рекламном видео кадры культовых берлинских зданий контрастируют со снимками коллекции, в которой модели появляются в амбарах и модернистских многоквартирных домах.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Снятая в черно-белых тонах, новая рекламная кампания Celine демонстрирует видение Слимана, в котором Берлин предстает как элегантный таинственный город, полный соблазна.

    Джерело: vogue.ua

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