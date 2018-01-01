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    Олімпіада у Пхьончхані

    Українські спортсмени приїхали на зимову Олімпіаду-2018 (фото)

    33 атлети представлятимуть Україну на XXIІI зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані
    Українські спортсмени прибули до Південної Кореї в місто Пхьончхан на зимову Олімпіаду-2018.Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України на своїй сторінці в Facebook. На сторінці опублікували фотографії спортсменів з символами змагань. «Збірна команда України з могулу знайомиться з Пхьончханом», - заявлено в
    • Сьогодні, 10:21
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    Збірна України у Пхьончхані. Фото: НОК України
    Збірна України у Пхьончхані. Фото: НОК України

    33 атлети представлятимуть Україну на XXIІI зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані

    Українські спортсмени прибули до Південної Кореї в місто Пхьончхан на зимову Олімпіаду-2018.Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України на своїй сторінці в Facebook.

    На сторінці опублікували фотографії спортсменів з символами змагань.

    «Збірна команда України з могулу знайомиться з Пхьончханом», - заявлено в повідомленні.

    Нагадаємо, що Україна назвала склад на зимові Олімпійські ігри 2018 року.

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    Українські спортсмени приїхали на зимову Олімпіаду-2018 (фото)
    Українські спортсмени приїхали на зимову Олімпіаду-2018 (фото)
    Українські спортсмени приїхали на зимову Олімпіаду-2018 (фото)
    Українські спортсмени приїхали на зимову Олімпіаду-2018 (фото)
    Українські спортсмени приїхали на зимову Олімпіаду-2018 (фото)
    Українські спортсмени приїхали на зимову Олімпіаду-2018 (фото)
    Українські спортсмени приїхали на зимову Олімпіаду-2018 (фото)
    Українські спортсмени приїхали на зимову Олімпіаду-2018 (фото)

    Олімпійські Ігри Україна Facebook
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