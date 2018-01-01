Опубликованы фото космического павильона Олимпиады-2018

Строение покрыто самой черной в мире краской

В сети появились снимки павильона британского архитектора Асифа Кхана, который был возведен специально для олимпийских игр в Пхенчхане. Строение выполнено из материала Vantablack, который способен практически не отражать свет, из-за чего получил статус «самого черного цвета». Впервые этот материал был представлен в 2015 году учёными



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Павильон на Олимпиаде-2018

Строение покрыто самой черной в мире краской

В сети появились снимки павильона британского архитектора Асифа Кхана, который был возведен специально для олимпийских игр в Пхенчхане. Строение выполнено из материала Vantablack, который способен практически не отражать свет, из-за чего получил статус «самого черного цвета».

Впервые этот материал был представлен в 2015 году учёными Национальной физической лаборатории Великобритании. Он состоит из нанотрубок, расположенных на алюминиевой фольге, и, когда фотоны попадают на материал, они не отражаются, а превращаются в тепло. Материал поглощает 99% света из-за отсутствия отражённого цвета человеческий глаз воспринимает его как чёрную дыру — как будто на месте вещества ничего нет. Из-за этого объёмные предметы воспринимаются как плоские.

Оригинальное покрытие здания усиливается еще и тем, что павильон будет покрыт маленькими световыми прутьями. За счет этого создается иллюзия звездной россыпи.

«При приближении к зданию это ощущение будет расти, а при входе в здание создастся впечатление, будто вас поглотило облако темноты», - интригует Асиф Кхан.

Архитектор ставил себе за цель создать визуальный диссонанс: словно человек смотрит с Земли в космос и чувствует «бесконечное пространство».

«Внутри павильона расположена просторная «водяная комната» — мультисенсорная инсталляция, которая выплёскивает 25 тысяч капель воды в минуту. Капли будут течь по желобам, по которым можно ходить, а затем попадать в «озеро», которое высыхает и появляется снова, «то возвращаясь, то исчезая из поля зрения зрителя». Посетители смогут взаимодействовать с сенсорами и задавать им ритм», - описывает свой проект архитектор.

Джерело: tjournal.ru