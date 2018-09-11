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    Шоу-биз

    Леди Гага обнажилась для Vogue

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    Леди Гага - Леди Гага обнажилась для Vogue
    Леди Гага

    Певица Леди Гага снялась в волшебном фотосете для октябрьского выпуска американского глянца Vogue

    В честь выхода мелодраматического фильма «Звезда родилась», певица откровенно рассказала о своей жизни и обнажилась в пикантных кадрах.

    Леди Гага примерила несколько сдержанных и одновременно очень сексуальных образов таких премиальных марок как Givenchy, Chanel, Oscar de la Renta и Wolford. Стильные блузки, джинсы и пикантные платья с кружевом – все это о новой съемке с Леди Гагой. На снимках артистка выступает в совершенно не свойственном для себе образе. Вместо пафоса и провокативности, Гага появилась перед читателями почти без макияжа, по сути на лице выделены только брови. 

    Интимная фотосессия происходила дома у певицы в Малибу, США. Звезда поделилась мыслями о выходе будущей ленты с Брэдли Купером «Звезда родилась», украинская премьера которого запланирована на 11 октября 2018 года.

    Также исполнительница рассказала, что ежедневно борется с хронической болью.

    «Меня так раздражают люди, которые не верят, что фибромиалгия реальная. Для меня, и я думаю, что для многих других это действительно циклон тревоги, депрессии, травмы и панического расстройства, все, что переводит нервную систему в овердрайв, а затем у вас в результате возникает сильная боль», - заявила 32-летняя женщина.

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    Леди Гага обнажилась для Vogue
    Леди Гага обнажилась для Vogue
    Леди Гага обнажилась для Vogue
    Леди Гага обнажилась для Vogue
    Леди Гага обнажилась для Vogue
    Леди Гага обнажилась для Vogue
    Леди Гага обнажилась для Vogue

    Также певица со страниц глянца призвала людей быть более сострадательными.

    Джерело: vogue.com

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