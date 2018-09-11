Леди Гага обнажилась для Vogue



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Леди Гага

Певица Леди Гага снялась в волшебном фотосете для октябрьского выпуска американского глянца Vogue

В честь выхода мелодраматического фильма «Звезда родилась», певица откровенно рассказала о своей жизни и обнажилась в пикантных кадрах.

Леди Гага примерила несколько сдержанных и одновременно очень сексуальных образов таких премиальных марок как Givenchy, Chanel, Oscar de la Renta и Wolford. Стильные блузки, джинсы и пикантные платья с кружевом – все это о новой съемке с Леди Гагой. На снимках артистка выступает в совершенно не свойственном для себе образе. Вместо пафоса и провокативности, Гага появилась перед читателями почти без макияжа, по сути на лице выделены только брови.

Интимная фотосессия происходила дома у певицы в Малибу, США. Звезда поделилась мыслями о выходе будущей ленты с Брэдли Купером «Звезда родилась», украинская премьера которого запланирована на 11 октября 2018 года.

Также исполнительница рассказала, что ежедневно борется с хронической болью.

«Меня так раздражают люди, которые не верят, что фибромиалгия реальная. Для меня, и я думаю, что для многих других это действительно циклон тревоги, депрессии, травмы и панического расстройства, все, что переводит нервную систему в овердрайв, а затем у вас в результате возникает сильная боль», - заявила 32-летняя женщина.

Также певица со страниц глянца призвала людей быть более сострадательными.

Джерело: vogue.com