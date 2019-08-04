Опубликованы лучшие фото 2019 года, сделанные на iPhone



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ippawards.com

Международная премия IPPAwards (iPhone Photography Awards) ежегодно доказывает, что для того, чтобы делать красивые кадры, не обязательно иметь навороченную камеру

В рамках ежегодного фотоконкурса IPPAWARDS были выбраны лучшие снимки этого года, которые были сделаны на iPhone.

Участником проекта мог стать каждый обладатель «яблочного» смартфона. Лучшие работы были опубликованы на сайте конкурса.

Победителем проекта стала 23-летний итальянский фотограф Габриэлла Кильяно с фотографией молодой девушки с ребенком.

Она также стала обладательницей звания Фотограф года. Девушка на ее снимке была запечатлена на iPhone X во время путешествия по Африке.

Есть еще три призера конкурса — Диого Лаге из Португалии, Юлия Ибраева из России и Пэн Хао из Китая.

В этом году в конкурсе участвовали несколько тысяч фотографов из больше, чем 140 стран. А выигравшие снимки были сняты на разные модели iPhone: от шестой версии до десятой.

Кэри Хейзелгроув, один из членов жюри, говорит: «Заявки на 2019 год были замечательными. Потрясающая работа, которая объединяет планету с помощью фотографий».

Джерело: zn.ua